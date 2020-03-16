У МЗС пообіцяли допомогти українцям, які застрягли за кордоном через коронавірус

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба запевнив, що МЗС знає про всіх українців у найвіддаленіших куточках світу

У Міністерстві закордонних справ знають про всіх українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках світу і не можуть повернутися в Україну через обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що за його дорученням українські посольства будуть проводити перемовини з урядами держав, де застрягли українці, щоб мінімізувати фінансові наслідки прострочення дозволів на перебування у цих країнах.

"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги. Кількість проблем значно перевищує кількість людей, які можуть ці проблеми вирішити. Ніхто не буде забутий. Ми всім допоможемо", - заявив міністр.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня Україна повністю обмежує авіасполучення у зв’язку з пандемією коронавірусу у світі. Президент Володимир Зеленський закликав українців повернутися з-за кордону до відповідної дати, оскільки потім такої можливості у них не буде. Водночас, авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому після 17 березня.