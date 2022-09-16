Фото: Поліція спростувала фейк про можливий "теракт" у Сумській області (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У Сумській області, 16 вересня, ширилась інформація про можливий "теракт" в регіоні. Проте правоохоронці заявили, що інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Сумської області.

"В мережі Інтернет з’явилась публікація про те, що, нібито, поліція Сумської області повідомляє про можливий теракт", - йдеться у заяві. Поліцейські заявляють, що дана інформація не відповідає дійсності та являється фейковою. Також у хибних повідомленнях була інформація про заборону відпускати дітей до школи. Правоохоронці запевнили, що і ця інформація виявилась фейком.