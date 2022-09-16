ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поліція спростувала фейк про можливий "теракт" у Сумській області

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 15:22
Поліція спростувала фейк про можливий "теракт" у Сумській області Фото: Поліція спростувала фейк про можливий "теракт" у Сумській області (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумській області, 16 вересня, ширилась інформація про можливий "теракт" в регіоні. Проте правоохоронці заявили, що інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Сумської області.

"В мережі Інтернет з’явилась публікація про те, що, нібито, поліція Сумської області повідомляє про можливий теракт", - йдеться у заяві.

Поліцейські заявляють, що дана інформація не відповідає дійсності та являється фейковою.

Також у хибних повідомленнях була інформація про заборону відпускати дітей до школи. Правоохоронці запевнили, що і ця інформація виявилась фейком.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстрілювали Сумську область та гатили по п'ятьох громадах.

Також, 14 вересня, росіяни обстріляли дві громади Сумської області. Було пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Сумская область
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки