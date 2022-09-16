Полиция опровергла фейк о возможном "теракте" в Сумской области

В Сумской области, 16 сентября, распространялась информация о возможном "теракте" в регионе. Однако правоохранители заявили, что информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Сумской области.

"В сети Интернет появилась публикация о том, что якобы полиция Сумской области сообщает о возможном теракте", - говорится в заявлении.

Полицейские заявляют, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой.

Также в ложных сообщениях была информация о запрете отпускать детей в школу. Правоохранители заверили, что и эта информация оказалась фейком.