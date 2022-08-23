ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП розповіли, чи вплинули заяви про контрабанду зброї з України на обсяги допомоги

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 серпня 2022 12:07
В ОП розповіли, чи вплинули заяви про контрабанду зброї з України на обсяги допомоги Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Заяви про нібито контрабанду західного озброєння з України ніяк не вплинули на обсяги допомоги Україні. Найближчим часом будуть оголошені нові пакети, нові види озброєнь.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

За його словами, Україна радиться з партнерами про те, як протидіяти "цьому злу".

"Це не наші наративи, нам їх нав'язують. Є політики, які навіть у воєнний час свідомо цим маніпулюють для досягнення своїх якихось ситуативних інтересів, але вони шкодять державі. Є й ті, хто не свідомо стають цими", - заявив Сибіга.

Він додав, що у влади достатньо інструментаріїв для того, щоб контролювати оборот західного озброєння, щоб у партнерів було чітке розуміння, кому це важливо, де і як застосовується ця зброя.

"У нас налагоджені всі необхідні комунікації з одного боку і зараз ще паралельно ініціативно нами удосконалюються механізми контролю над отриманою зброєю і над її використанням, щоб на корені спростувати шкідливі антиукраїнські наративи", - підкреслив Сибіга.

Він повідомив, що у Верховній Раді створена комісія, а при Міноборони напрацьовані необхідні речі, які б у більш практичній площині дозволяли б зміцнювати контроль за західною зброєю.

"Хотілося б щоб в українському інформаційному середовищі ці дезінформаційні кампанії не мали продовження. На це такі кампанії і направляються, щоб воно заходило в наше інформполе", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не може стати джерелом контрабандної зброї, оскільки українцям необхідно воювати з РФ.

Крім того, представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляти про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

Він зазначив, що нібито в даркнеті продавався ПРК Javelin. При цьому в Європолі не виключається, що це може бути частиною російської пропаганди.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що очікує предметна розмова з представниками установи з фактами та доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Офіс президента Допомога Україні Контрабанда Війна Росії проти України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії