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Відчули аромат парфумів: прикордонники піймали двох чоловіків, які тікали у Молдову

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 22:39
Відчули аромат парфумів: прикордонники піймали двох чоловіків, які тікали у Молдову Фото: прикордонники піймали двох чоловіків, які тікали у Молдову (facebook.com/Izmpz)
Автор: Дмитро Браславський

Двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон в обхід пункту пропуску "Залізничне" затримали прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ізмаїльського прикордонного загону.

"Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув запах стійких парфумів від віяння вітру", - йдеться у повідомленні.

У своє пояснення чоловіки розповіли, що в сусідній країні живе їх рідня, а в законний спосіб потрапити до них неможливо.

На чоловіків призовного віку склали адміністративні протоколи та направили їх у суд.

Нагадаємо, що у Вінницькій області чоловік намагався втекти за кордон у товарному поїзді.

Також, на кордоні з Молдовою затримали трьох чоловіків, що намагалися пробратися в іншу країну, щоб уникнути призову.

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