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США працюють над введенням нових санкцій проти Росії, - Держдеп

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Вашингтон, П'ятниця 09 вересня 2022 21:35
США працюють над введенням нових санкцій проти Росії, - Держдеп Фото: США мають намір ввести нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати працюють над введенням нових санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це заявив глава відділу координації санкцій у Держдепі США Джим О'Браєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеоконференцію.

"США продовжать працювати над введенням нових санкцій щодо Росії через розв'язану війну в Україні", - підкреслив О'Браєн.

Раніше повідомлялося, що Росія може зіткнутися з більш тривалою і глибокою рецесією через санкції. Кілька місяців експерти оцінювали справжній вплив економічної ізоляції Росії і з'ясували, що РФ очікує більш тривала і глибока рецесія.

Також ми писали, що австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед найвідоміших - "Газпром", РЖД, КамАЗ та інші.

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