НАЗК пропонує ввести санкції проти Кіркорова та близької подруги Путіна: хто ще в списку

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує додати до санкційного списку ще низку громадян Росії, серед яких не лише бізнесмени, але артисти та оточення Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК .

До списку "кандидатів" на міжнародні санкції пропонується додати 1018 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни проти України. Мова йде про:

керівництво так званих "ДНР" та "ЛНР";

компанії оборонно-промислового комплексу та їх керівництво (підприємство "Техінком", що виробляє бронежилети, та компанія "Будафон ЛТД", яка постачає російській армії засоби радіозв’язку);

банки та їхнє керівництво;

пропагандистів та артистів.

Зокрема, серед останніх засновник та президент видавництва "Ексмо", яке випускає антиукраїнську та сепаратистську літературу.

Також НАЗК пропонує ввести міжнародні санкції проти співака Філіпа Кіркорова, який неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму, та співачки Наталії Поривай (Корольової). Вона є член партії "Єдина Росія", замовчує тему війни та бере участь у концертах на підтримку так званої "спецоперації".

Крім того, у список потрапила близька подруга Путіна Світлана Кривоногих. Її родина є власниками гірськолижного курорту "Ігора", а активи оцінюють у 7,7 млрд рублів.

Це вже 15-й перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу генерального прокурора.