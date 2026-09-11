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Как часто нужно делать УЗИ сердца детям и что стоит знать родителям

15:49 11.09.2026 Пт
5 мин
Почему здоровым детям не стоит делать Эхо-КГ "на всякий случай"?
aimg Юлия Киян
Как часто нужно делать УЗИ сердца детям и что стоит знать родителям Юлия Киян с коллегами проводит хирургическое вмешательство (фото предоставлено Центром детской кардиологии и кардиохирургии)
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Регулярные обследования сердца многие родители считают залогом спокойствия, но в доказательной медицине нет единого алгоритма Эхо-КГ, который подходил бы всем детям.

Когда УЗИ сердца действительно необходимо, а когда здоровому малышу достаточно лишь планового осмотра педиатра, в колонке для РБК-Украина рассказывает заместитель генерального директора по научной работе Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, интервенционный кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Юлия Киян.

Главное:

  • Здоровым детям регулярное Эхо-КГ не требуется: При отсутствии жалоб, симптомов или наследственных рисков рутинно делать УЗИ сердца каждый год нет необходимости – достаточно осмотра педиатра.
  • Главные сигналы для обследования: Поводом для Эхо-КГ являются обнаруженные педиатром шумы в сердце, одышка, цианоз (посинение кожи), головокружение или частое сердцебиение.
  • Генетические и инфекционные риски: УЗИ сердца обязательно при генетических синдромах (Дауна, Марфана и др.), а также после длительных лихорадок для исключения осложнений на сосуды и миокард.
  • Требования для спортсменов: Дети, занимающиеся спортом на соревновательном уровне, должны проходить кардиологический чекап и Эхо-КГ ежегодно перед допуском к тренировкам.

С начала полномасштабной войны во время наших выездных консультаций мы обследовали тысячи детей на деоккупированных и прифронтовых территориях Украины. Это была колоссальная, но крайне важная работа – из-за дефицита медицинских кадров в условиях городов, где были значительные разрушения и есть постоянные обстрелы, кардиологический осмотр детей сводился в лучшем случае к снятию ЭКГ и консультации детского кардиолога – без Эхо-КГ.

Поэтому наша команда брала оборудование и проводила полную кардиологическую консультацию для ребенка, такую, какой она и должна быть – анамнез, сбор жалоб, осмотр, ЭКГ, Эхо-КГ. И здесь мы подходим к одному из самых частых вопросов от родителей:

Нужно ли регулярно делать ребенку Эхо-КГ, если его ничего не беспокоит? Ответ не так прост, как кажется.

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Нужно ли регулярно делать ЭхоКГ здоровым детям?

Если говорить с позиции доказательной медицины, то универсального алгоритма, который подходит всем, нет.

В то же время нет сомнений, что такое скрининговое обследование позволяет вовремя выявить патологию, снижает смертность, улучшает качество жизни или предупреждает сердечно-сосудистые события. А вот показаний к Эхо-КГ очень много.

Для детей без симптомов, без патологических находок при осмотре и без значимого семейного анамнеза регулярное Эхо-КГ не показано. Но если во время осмотра у семейного врача возникает подозрение на сердечную патологию – тогда назначают комплексное обследование сердца.

Эхо-КГ будет информативно в комплексе с ЭКГ, а иногда потребует дополнительных методов визуализации – КТ, МРТ или тестов с физической нагрузкой.

Когда начинать? Симптомы, которые должны насторожить

Можно начинать пренатально, ведь выявить порок сердца можно до рождения ребенка, и тогда спланировать тактику, которая будет безопасной для ребенка и понятной для семьи.

Если врожденный порок сердца уже выявлен, то последующие осмотры будут зависеть от многих факторов и будут очень индивидуальными – это зависит и от вида порока, и от проведенных ранее вмешательств, от сложности порока и сопутствующей патологии.

Самой частой причиной для направления на комплексное обследование сердца являются шумы в сердце, которые педиатр выслушает при рутинном обследовании.

Любой центральный цианоз требует Эхо-КГ, как и одышка, которая может быть маркером сердечной недостаточности, легочной гипертензии или порока сердца.

Боль в груди у детей в 95% случаев несердечная и крайне редко встречается у детей, но исключить сердечную патологию лишним не будет.

Внезапная потеря сознания или частое сердцебиение тоже могут указывать на проблемы с сердцем. Иногда такие состояния требуют дополнительной консультации врача-аритмолога.

Миокардит может быть осложнением многих болезней и состояний, а заподозрить и направить на дополнительное обследование позволит именно Эхо-КГ.

Артериальная гипертензия может сопровождать пороки сердца, а также быть маркером других состояний, поэтому здесь будет полезно не только ЭКГ и Эхо-КГ, но и ведение дневника артериального давления или суточное мониторирование.

Генетические синдромы. Пороки сердца часто сочетаются с генетическими синдромами, и для некоторых обследование сердца является обязательным: как например для трисомии 21 хромосомы; синдрома Тернера; синдрома Марфана; синдрома Нунан; синдрома Уильямса; делеции 22q11 и других синдромов с высоким риском ВПС.

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Эхо-КГ является основным методом первичной визуализации при подозрении на кардиомиопатии.

Важным при сердечном чекапе будет семейный анамнез, ведь некоторые пороки и состояния имеют генетическую составляющую.

Казалось бы, чем связаны лихорадка и сердце? Но иногда необходимо исключить инфекционный эндокардит – воспаление, являющееся грозным последствием инфекций.

Также лихорадка будет основным симптомом при подозрении на болезнь Кавасаки, в таком случае обязательна оценка коронарных артерий. Для MIS-C (мультисистемный воспалительный синдром) УЗИ сердца рекомендовано всем пациентам с подозрением или подтвержденным синдромом.

Кроме того, оно рекомендовано до начала потенциально кардиотоксичной терапии и во время последующего мониторинга в соответствии с протоколами лечения.

Перед кардиохирургическими вмешательствами и после них, перед катетеризацией сердца, до и после интервенций также рутинно проводят Эхо-КГ. Равно как и при подозрении на перикардит, опухоли сердца, инородные тела, тромбозы.

Для детей, занимающихся спортом на соревновательном уровне, регулярный кардиологический осмотр является важной частью допуска к тренировкам и рекомендован ежегодно.

Для большинства детей оптимальной стратегией является регулярный осмотр педиатра, а Эхо-КГ выполняют при наличии клинических показаний или при известном заболевании сердца. Такой подход поддерживают международные рекомендации, и он позволяет избежать большого количества низкоинформативных исследований без потери значимых диагнозов.

А помочь разобраться со всеми этими показаниями и противопоказаниями сможет детский кардиолог. Такие специалисты есть в Центре кардиологии и кардиохирургии.

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