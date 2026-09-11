​​​​​​​Як часто треба робити УЗД серця дітям і що варто знати батькам

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Регулярні обстеження серця багато батьків вважають запорукою спокою, але в доказовій медицині немає єдиного алгоритму Ехо-КГ, який підходив би всім дітям.

Коли УЗД серця справді потрібне, а коли здоровому малюку достатньо лише планового огляду педіатра, у колонці для РБК-Україна розповідає заступниця генерального директора з наукової роботи Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, інтервенційний кардіолог, серцево-судинний хірург, кандидат медичних наук Юлія Кіян.

Головне: Здоровим дітям регулярне Ехо-КГ не потрібне : За відсутності скарг, симптомів чи спадкових ризиків рутинно робити УЗД серця щороку немає потреби – достатньо огляду педіатра.

: За відсутності скарг, симптомів чи спадкових ризиків рутинно робити УЗД серця щороку немає потреби – достатньо огляду педіатра. Головні сигнали для обстеження : Приводом для Ехо-КГ є виявлені педіатром шуми в серці, задишка, ціаноз (посиніння шкіри), запаморочення чи часте серцебиття.

: Приводом для Ехо-КГ є виявлені педіатром шуми в серці, задишка, ціаноз (посиніння шкіри), запаморочення чи часте серцебиття. Генетичні та інфекційні ризики : УЗД серця є обов'язковим при генетичних синдромах (Дауна, Марфана тощо), а також після тривалих лихоманок для виключення ускладнень на судини й міокард.

: УЗД серця є обов'язковим при генетичних синдромах (Дауна, Марфана тощо), а також після тривалих лихоманок для виключення ускладнень на судини й міокард. Вимоги для спортсменів: Діти, які займаються спортом на змагальному рівні, мають проходити кардіологічний чек-ап і Ехо-КГ щороку перед допуском до тренувань.

З початку повномасштабної війни під час наших виїзних консультацій ми обстежили тисячі дітей на деокупованих і прифронтових територіях України. Це була праця колосальна, але вкрай важлива – через дефіцит медичних кадрів в умовах міст, де були значні руйнування та є постійні обстріли, кардіологічний огляд дітей зводився у кращому випадку до зняття ЕКГ і консультації дитячого кардіолога – без Ехо-КГ.

Тому наша команда брала обладнання і проводила повну кардіологічну консультацію для дитини, таку, яка вона має бути – анамнез, збір скарг, огляд, ЕКГ, Ехо-КГ. І тут ми підходимо до одного із найчастіших запитань від батьків:

Чи потрібно регулярно робити дитині Ехо-КГ, якщо її нічого не турбує? Відповідь не така проста, як здається.

Чи треба регулярно робити ЕхоКГ здоровим дітям?

Якщо говорити з позиції доказової медицини то універсального алгоритму, який підходить всім, немає.

Водночас немає сумнівів, що таке скринінгове обстеження дозволяє вчасно виявити патологію, знижує смертність, покращує якість життя чи попереджає серцево-судинні події. А от показів до Ехо-КГ дуже багато.

Для дітей без симптомів, без патологічних знахідок при огляді та без значущого сімейного анамнезу регулярне Ехо-КГ не показане. Але, якщо під час огляду у сімейного лікаря виникає підозра на серцеву патологію – тоді призначають комплексне обстеження серця.

Ехо-КГ буде інформативне в комплексі з ЕКГ, а інколи потребуватиме додаткових методів візуалізації – КТ, МРТ чи тестів з фізичним навантаженням.

Коли починати? Симптоми, які мають насторожити

Можна починати пренатально, адже виявити ваду серця можна до народження дитини, і тоді спланувати тактику яка буде безпечною для дитини та зрозумілою для родини.

Якщо вроджена вада серця вже виявлена, то наступні огляди залежатимуть від багатьох чинників і будуть дуже індивідуальними, це залежить і від виду вади, і від проведених раніше втручань, від складності вади та скрутної патології.

Найчастішою причиною для направлення на комплексне обстеження серця є шуми в серці, які педіатр вислухає при рутинному обстежені.

Будь-який центральний ціаноз потребує Ехо-КГ, як і задишка, яка може бути маркером серцевої недостатності, легеневої гіпертензії чи вади серця.

Біль у грудях у дітей у в 95% випадків несерцевий і вкрай рідко зустрічається у дітей, але виключити серцеву патологію зайвим не буде.

Раптова втрата свідомості, або часте серцебиття теж можуть вказувати на серцеві негаразди. Інколи такі стани потребують додаткової консультації лікаря-аритмолога.

Міокардит може буди ускладнення багатьох хвороб і станів, а запідозрити і скерувати на додаткове обстеження дозволить саме Ехо-КГ.

Артеріальна гіпертензія може супроводжувати вади серця, а також бути маркером інших станів, тому тут буде корисним не тільки ЕКГ і Ехо-КГ, а й ведення щоденника артеріального тиску чи добове моніторування.

Генетичні синдроми. Серцеві вади часто поєднуються з генетичними синдромами і для деяких обстеження серця є обовʼязковим: як от для трисомії 21 хромосоми; синдрому Тернера; синдрому Марфана; синдрому Нунан; синдрому Вільямса; делеції 22q11 та інших синдромах із високим ризиком ВВС.

Ехо-КГ є основним методом первинної візуалізації при підозрі на кардіоміопатії.

Важливим при серцевому чек-апі буде сімейний анамнез, адже деякі вади і стани мають генетичну складову.

Здавалось би, чим повʼязані лихоманка і серце? Але інколи потрібно виключити інфекційний ендокардит – запалення, яке є грізним наслідком інфекцій.

Також лихоманка буде основним симптомом при підозрі на хворобу Кавасакі, в такому разі є обовʼязковою оцінка коронарних артерій. Для MIS-C (мультисистемний запальний синдром) УЗД серця рекомендоване всім пацієнтам із підозрою або підтвердженим синдромом.

Також воно рекомендоване до початку потенційно кардіотоксичної терапії та під час подальшого моніторингу відповідно до протоколів лікування.

Перед кардіохірургічними втручаннями та після них перед катетеризацією серця, до та після інтервенцій теж рутинно проводять Ехо-КГ. Також при підозрі на перикардит, пухлини серця, сторонні тіла, тромбози.

Для дітей, які займаються спортом на змагальному рівні, регулярний кардіологічний огляд є важливою частиною допуску до тренувань і рекомендований щороку.

Для більшості дітей оптимальною стратегією є регулярний огляд педіатра, а Ехо-КГ виконують за наявності клінічних показань або при відомому серцевому захворюванні. Такий підхід підтримують міжнародні рекомендації та дозволяє уникнути великої кількості низькоінформативних досліджень без втрати значущих діагнозів.

А допоможе розібратись з усіма цими показами та протипоказами дитячий кардіолог. Такі є в Центрі кардіології та кардіохірургії.

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