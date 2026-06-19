"Это капитуляция": Трамп сделал новое заявление о сделке США и Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с Америкой стало безоговорочной капитуляцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.
Во время беседы Трамп признал, что заключил сделку, чтобы предотвратить перерастание войны в глобальную экономическую историю.
При этом он отрицал,что война с Ираном выявила пределы его способности осуществлять власть. На вопрос, чему лидер США научился во время по войны и о пределах своей власти, Трамп ответил следующее:
"Нет никаких пределов. Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что они есть, но никаких ограничений нет", - сказал глава Белого дома.
Он добавил, что США полностью разгромили Иран в военном смысле, и даже меморандум о взаимопонимании "вероятно, является безоговорочной капитуляцией". Кроме того, война фактически продемонстрировала военную мощь Америки.
"Кто еще мог бы организовать такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались. Но она (блокада - ред.) продлилась недолго", - сказал американский лидер.
Помимо этого он признал, что альтернативы заключению сделки могли быть катастрофическими. Трампа также возмутила мысль о том, что критики его спрашивают, почему он не действует более жестко по отношению к Ирану.
"Единственный способ ужесточить меры - это остаться там еще на две-три недели и продолжить их бомбить до полусмерти. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт. У нас не будет нефти месяцами. Пока вы сбрасываете бомбы, эта система закрывается. Это то, что может вызвать всемирную депрессию", - пояснил Трамп.
По словам источника Axios, Трамп в частном порядке выражал обеспокоенность тем, что мировые запасы нефти начинают истощаться, и что в случае закрытия пролива может произойти глобальный нефтяной кризис.
Напомним, что в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп подписал рамочный меморандум с Ираном. Подписание планировалось на пятницу, но по итогу стороны заключили соглашение раньше и в дистанционном формате.
К слову, вчера Трамп распорядился полностью прекратить морскую портов и прибрежных районов Ирана. Это произошло уже после подписания соглашения.
Также мы писали, что после рамочного соглашения у сторон будет 60 дней для того, чтобы согласовать финальную мирную сделку. В частности, она должна затрагивать ядерную программу Тегерана.