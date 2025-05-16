"Это игра на затягивание": эксперт предупредил о рисках временного перемирия с Россией

Россия, вероятно, не откажется от разговоров о перемирии, но может использовать их, чтобы затянуть время. Окончательное решение будет зависеть от позиции Украины и реакции партнеров.

Журналист РБК-Украина поинтересовался, не может ли случиться так, что Россия согласится на 30-дневное перемирие лишь формально, на самом деле не соблюдая его, а используя это время для затягивания ситуации на фронте.

В ответ эксперт отметил, что в случае согласования на перемирие будет определена конкретная дата его начала, и оно не сможет контролироваться исключительно Россией или Украиной.

Он отметил, что обязательно придется привлекать третьи стороны, которые смогут оценивать соблюдение договоренностей, и международные партнеры сделают выводы о том, кто именно нарушает режим тишины.

"В конце концов, обратите внимание, ни одна из стран, которые на стороне Украины, ни словом не обвинили Украину в каких-то нарушениях Пасхального перемирия, или так называемого перемирия на эти майские праздники, которые были на России. никто об этом не говорил, а наоборот говорили о нарушениях со стороны РФ. Так что здесь, если будет что-то заявлено о перемирии, ну, тогда другие страны должны будут к этому присоединиться, как-то это проконтролировать", - отметил Рейтерович.

Он отметил, что сейчас предварительно считается, что это будут делать американцы, турки, которые уже готовы взять это на себя, и какая-то часть европейцев.

Журналист отметил, что эксперт, похоже, не делает ставок на то, что перемирие таки состоится.

На, что эксперт пояснил, что больше склоняется к мысли, что Россия попытается предложить формат, который позволит ей затянуть время, а не действительно остановить боевые действия.

"Я не думаю, что они прямо откровенно отвергнут вообще любые разговоры. Они попытаются поиграть в эту игру, растянуть это во времени. И, скорее всего, у них будет такая попытка. А дальше будет зависеть от позиции Украины, захотим мы играть в эту игру или не захотим", - подытожил он.