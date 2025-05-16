"Думает, что все решит сам". Эксперт оценил идею Трампа встретиться с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что без его личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным война в Украине не закончится. Однако такие заявления - это не более чем иллюзии.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.
Рейтерович заявил, что, по его мнению, Трамп заговорил о личной встрече с Путиным, которая якобы может проложить путь к миру в Украине, потому что он очень сильно высокого мнения о себе.
"То есть, что от меня все зависит и, соответственно, я могу все там порешать. С другой стороны, у него есть, видимо, определенное понимание, опять-таки, персонификации российской, например, политики. И пока там Путин где-то на камеры что-то не скажет, оно вряд ли будет реализовано на практике. Он таким образом, как бы об этом намекает", - пояснил политолог.
Он также отметил, что даже если Трамп встретится с Путиным и они даже о чем-то договорятся, то все равно они ни чего не смогут реализовать, если они не согласятся с Украиной и с Европой.
"Это важный момент. У Трампа все равно сохраняется иллюзия, что они смогут с Путиным нормально пообщаться, и Путин его по какому-то вопросу послушает. Я в этом на самом деле сомневаюсь. Поэтому Трамп оттягивает эту историю, потому что если у него было бы супер большое желание, ну поверьте, Путин бы прибежал по первому звонку. Он бы был готов встретиться лично", - отметил Рейтерович.
Зато он считает, что, видимо, какие-то предварительные согласования, которые есть, они в таком формате, что Соединенные Штаты это не устраивает, и поэтому личной встречи нет.
"Ну, с другой стороны, ее, вероятно, сейчас выше, чем это было, например, еще вчера", - подытожил он.
Встреча Трампа и Путина
Заметим, что вчера после того, как Путин проигнорировал личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров между Украиной и Россией.
Однако он заявил, что личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.
Позже и Трамп заявил, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.
Между тем заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка отметил, что встреча Трампа и Путина состоится, когда наступит подходящий момент. Он также отметил, что их встреча является "неизбежной".
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