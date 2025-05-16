"Думает, что все решит сам". Эксперт оценил идею Трампа встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что без его личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным война в Украине не закончится. Однако такие заявления - это не более чем иллюзии.

Рейтерович заявил, что, по его мнению, Трамп заговорил о личной встрече с Путиным, которая якобы может проложить путь к миру в Украине, потому что он очень сильно высокого мнения о себе.

"То есть, что от меня все зависит и, соответственно, я могу все там порешать. С другой стороны, у него есть, видимо, определенное понимание, опять-таки, персонификации российской, например, политики. И пока там Путин где-то на камеры что-то не скажет, оно вряд ли будет реализовано на практике. Он таким образом, как бы об этом намекает", - пояснил политолог.

Он также отметил, что даже если Трамп встретится с Путиным и они даже о чем-то договорятся, то все равно они ни чего не смогут реализовать, если они не согласятся с Украиной и с Европой.

"Это важный момент. У Трампа все равно сохраняется иллюзия, что они смогут с Путиным нормально пообщаться, и Путин его по какому-то вопросу послушает. Я в этом на самом деле сомневаюсь. Поэтому Трамп оттягивает эту историю, потому что если у него было бы супер большое желание, ну поверьте, Путин бы прибежал по первому звонку. Он бы был готов встретиться лично", - отметил Рейтерович.

Зато он считает, что, видимо, какие-то предварительные согласования, которые есть, они в таком формате, что Соединенные Штаты это не устраивает, и поэтому личной встречи нет.

"Ну, с другой стороны, ее, вероятно, сейчас выше, чем это было, например, еще вчера", - подытожил он.