Трамп хоче лікувати заражених коронавірусом вакциною від малярії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав вакцинувати американців, що заразилися коронавірусом, препаратом від малярії. Про це повідомляє Independent.

За словами американського президента, ці ліки показали "дуже, дуже обнадійливі результати".

"Негайно, якомога швидше ми повинні отримати це", - заявив Трамп про ліки проти малярії, які виробляються в інших країнах.

Препарат, який мав на увазі Трамп, називається гідроксихлорохін. Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) повинно прийняти його на лікування швидше, ніж буде створена вакцина проти COVID-19, додав президент США.

Комісар FDA Стівен Хан, виступаючи після заяви Трампа, сказав, що препарат від малярії буде випробуваний для лікування COVID-19 "в дуже великому клінічному випробуванні". При цьому автентична вакцина проти коронавірусу буде готова не раніше, ніж через рік, додав Хан.

Нагадаємо, станом на 19 березня, у США зафіксовано понад 10 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.