"Стремительного роста нет": эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара

Несмотря на громкие заголовки о "стремительном подорожании" валюты, ситуация на рынке остается под контролем и вполне вписывается в рамки нормы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк Тарас Лесовой.
Так, вчера Нацбанк повысил курс евро до нового максимума - 51,89 гривен, а доллар уже превысил 44 гривны. Впрочем, по словам Лесового, по состоянию на 20 апреля резких изменений на валютном рынке Украины не произошло, несмотря на рост курса доллара. Колебания остаются в пределах нормы и соответствуют режиму "управляемой гибкости".
По словам Лесового, вчера курс доллара на межбанке вырос примерно на 0,15 грн, что является типичным для текущей модели валютного рынка.
"Ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн являются нормальными и не представляют угрозы", - поясняет эксперт.
Он добавляет, что разница между курсами покупки и продажи остается минимальной - около 0,03 грн, что свидетельствует о стабильной ситуации.
Эксперт отмечает, что заявления о резком подорожании доллара являются преувеличенными.
По его словам, признаком действительно резких изменений можно считать колебания на уровне 2-3% в день (примерно 0,9-1,3 грн). Зато 20 апреля курс вырос всего на 0,3%, что не выходит за пределы обычной динамики.
Сейчас спрос на валюту превышает предложение примерно на 10-15%. Это нетипичная ситуация для весны, когда обычно рынок более сбалансирован.
Среди причин - глобальные факторы, в частности геополитическая нестабильность и война на Ближнем Востоке. Из-за этого растет спрос на валюту со стороны энерготрейдеров, которые закупают топливо.
Лесовой убежден, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а рост курса доллара происходит в пределах нормы. Несмотря на повышенный спрос на валюту, резких скачков эксперт не прогнозируют, пока сохраняется действующий режим регулирования рынка.
