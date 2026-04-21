"Стремительного роста нет": эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара

Главное:

Рост курса: доллар на межбанке прибавил около 0,15 грн

доллар на межбанке прибавил около 0,15 грн Это норма: ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн не являются угрожающими

ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн не являются угрожающими "Стремительного роста" нет: изменение составляет лишь 0,3% за день

изменение составляет лишь 0,3% за день Спрос преобладает: на 10-15% больше предложения

на 10-15% больше предложения Причина: влияние глобальных событий и высокий спрос на валюту

Так, вчера Нацбанк повысил курс евро до нового максимума - 51,89 гривен, а доллар уже превысил 44 гривны. Впрочем, по словам Лесового, по состоянию на 20 апреля резких изменений на валютном рынке Украины не произошло, несмотря на рост курса доллара. Колебания остаются в пределах нормы и соответствуют режиму "управляемой гибкости".

По словам Лесового, вчера курс доллара на межбанке вырос примерно на 0,15 грн, что является типичным для текущей модели валютного рынка.

"Ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн являются нормальными и не представляют угрозы", - поясняет эксперт.

Он добавляет, что разница между курсами покупки и продажи остается минимальной - около 0,03 грн, что свидетельствует о стабильной ситуации.

Эксперт отмечает, что заявления о резком подорожании доллара являются преувеличенными.

По его словам, признаком действительно резких изменений можно считать колебания на уровне 2-3% в день (примерно 0,9-1,3 грн). Зато 20 апреля курс вырос всего на 0,3%, что не выходит за пределы обычной динамики.

Сейчас спрос на валюту превышает предложение примерно на 10-15%. Это нетипичная ситуация для весны, когда обычно рынок более сбалансирован.

Среди причин - глобальные факторы, в частности геополитическая нестабильность и война на Ближнем Востоке. Из-за этого растет спрос на валюту со стороны энерготрейдеров, которые закупают топливо.

Лесовой убежден, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а рост курса доллара происходит в пределах нормы. Несмотря на повышенный спрос на валюту, резких скачков эксперт не прогнозируют, пока сохраняется действующий режим регулирования рынка.