"Стремительного роста нет": эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара

10:54 21.04.2026 Вт
2 мин
Почему доллар снова дорожает и стоит ли ждать резких скачков курса?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: курс валют меняется в пределах нормы (Getty Images)

Несмотря на громкие заголовки о "стремительном подорожании" валюты, ситуация на рынке остается под контролем и вполне вписывается в рамки нормы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк Тарас Лесовой.

Главное:

  • Рост курса: доллар на межбанке прибавил около 0,15 грн
  • Это норма: ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн не являются угрожающими
  • "Стремительного роста" нет: изменение составляет лишь 0,3% за день
  • Спрос преобладает: на 10-15% больше предложения
  • Причина: влияние глобальных событий и высокий спрос на валюту

Так, вчера Нацбанк повысил курс евро до нового максимума - 51,89 гривен, а доллар уже превысил 44 гривны. Впрочем, по словам Лесового, по состоянию на 20 апреля резких изменений на валютном рынке Украины не произошло, несмотря на рост курса доллара. Колебания остаются в пределах нормы и соответствуют режиму "управляемой гибкости".

По словам Лесового, вчера курс доллара на межбанке вырос примерно на 0,15 грн, что является типичным для текущей модели валютного рынка.

"Ежедневные колебания в пределах 0,15-0,2 грн являются нормальными и не представляют угрозы", - поясняет эксперт.

Он добавляет, что разница между курсами покупки и продажи остается минимальной - около 0,03 грн, что свидетельствует о стабильной ситуации.

Эксперт отмечает, что заявления о резком подорожании доллара являются преувеличенными.

По его словам, признаком действительно резких изменений можно считать колебания на уровне 2-3% в день (примерно 0,9-1,3 грн). Зато 20 апреля курс вырос всего на 0,3%, что не выходит за пределы обычной динамики.

Сейчас спрос на валюту превышает предложение примерно на 10-15%. Это нетипичная ситуация для весны, когда обычно рынок более сбалансирован.

Среди причин - глобальные факторы, в частности геополитическая нестабильность и война на Ближнем Востоке. Из-за этого растет спрос на валюту со стороны энерготрейдеров, которые закупают топливо.

Лесовой убежден, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а рост курса доллара происходит в пределах нормы. Несмотря на повышенный спрос на валюту, резких скачков эксперт не прогнозируют, пока сохраняется действующий режим регулирования рынка.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

