"Опекун" против уклонистов: в Украине разоблачили схему избежания мобилизации и службы

Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора разоблачены и сообщено о подозрении восьми мужчинам по фактам уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, а также уклонения от военной службы.
По данным следствия, подозреваемые подделывали документы о необходимости постоянного ухода за родственниками, которые якобы имели инвалидность.
Для военных, которые находились на службе, это служило основанием для досрочного прекращения исполнения служебных обязанностей по семейным обстоятельствам. В случае с мужчинами, которые подлежали мобилизации, фальшивые документы гарантировали им получение отсрочки от службы в армии.
Используя такую схему, 27-летний житель столицы за один день успел жениться и сразу оформить поддельные документы о необходимости ухода за женой, которая оказалась человеком с инвалидностью.
Другой военный в Днепре добавил к рапорту на увольнение фиктивную справку о наличии у жены II группы инвалидности, а также незаконно завладел более 160 тыс. гривен денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
В Офисе генпрокурора рассказали также и о том, что во время проведения первых двух этапов масштабной операции "Опекун" правоохранители провели около 50 обысков по местам жительства военнослужащих и военнообязанных в:
"Обнаружили и изъяли поддельные справки об уходе за людьми с инвалидностью и медицинскую документацию, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы", - добавили у генпрокурора.
Сейчас об установленных досудебным расследованием фактах информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП, прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.
Напомним, что на днях правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
Стоит добавить, что еще в начале года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу.
Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
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