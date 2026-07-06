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"Ждут скандала": премьер Молдовы прокомментировал свою резонансную отставку

13:58 06.07.2026 Пн
2 мин
По его словам, "все гораздо сложнее", чем кажется
aimg Юлия Капитонова
"Ждут скандала": премьер Молдовы прокомментировал свою резонансную отставку Фото: Александру Мунтяну, премьер-министр Молдовы (Getty Images)
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Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну решил уйти с должности, однако не спешит называть причину этого решения. Тем не менее он раскрыл свои планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Realitatea.

По словам Мунтяну, он продолжит выполнять все свои обязанности до назначения нового состава правительства.

"Я понимаю, что ждут скандала. Я пытался не заглядывать в соцсети, но, судя по тому, что мне рассказали те, кто их пересматривал, 90% этих версий, распространявшихся в сети, не соответствуют действительности. Все гораздо сложнее", - заинтриговал премьер-министр.

По убеждению Мунтяну, только время расставит все на свои места. Глава правительства также заверил, что его совесть "совершенно чистая".

"Я сделал то, что должен сделать, и теперь продолжаю выполнять свой долг. Я обеспечиваю плавный и профессиональный переход", - отметил премьер.

Он также напомнил, что прямо сейчас Молдова находится на важном историческом этапе. Именно поэтому власть не может позволить себе политическую нестабильность или институциональные блокады.

Как отметил Мунтяну, в первую очередь речь идет о евроинтеграции.

"Мы не можем себе позволить отклоняться от курса или создавать противоречивые ситуации", - подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались у действующего премьера Молдовы, какие у него планы после завершения работы в правительстве. Мунтяну признался, что сосредоточится на ряде культурных и академических проектов.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Молдовы объявил об отставке на фоне громких скандалов в стране.

О каких именно коррупционных скандалах идет речь - читайте в нашем материале.

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