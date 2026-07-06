ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Очікують скандалу": прем'єр Молдови прокоментував свою резонансну відставку

13:58 06.07.2026 Пн
2 хв
За його словами, "все набагато складніше", ніж здається
aimg Юлія Капітонова
"Очікують скандалу": прем'єр Молдови прокоментував свою резонансну відставку Фото: Александру Мунтяну, премʼєр-міністр Молдови (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну вирішив залишити посаду, однак не поспішає називати причину цього рішення. Попри це, він розкрив свої плани на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Realitatea.

За словами Мунтяну, він продовжить виконувати всі свої обов’язки до призначення нового складу уряду.

"Я розумію, що очікують скандалу. Я намагався не заглядати в соцмережі, але, судячи з того, що мені розповіли ті, хто їх переглядав, 90% цих версій, які поширювалися в мережі, не відповідають дійсності. Все набагато складніше", - заінтригував прем'єр-міністр.

На переконання Мунтяну, лише час розставить усе на свої місця. Глава уряду також запевнив, що його совість "абсолютно чиста".

"Я зробив те, що мав зробити, і тепер продовжую виконувати свій обов’язок. Я забезпечую плавний і професійний перехід", - зазначив прем'єр.

Він також нагадав, що просто зараз Молдова знаходиться на важливому історичному етапі. Саме тому влада не може собі дозволити політичну нестабільність чи інституційні блокади.

Як зазначив Мунтяну, насамперед ідеться про євроінтеграцію.

"Ми не можемо собі дозволити відхилятися від курсу чи створювати суперечливі ситуації", - наголосив він.

Журналісти поцікавилися в чинного прем'єра Молдови, які у нього плани на майбутнє після завершення роботи в уряді. Мунтяну зізнався, що зосередиться на низці культурних та академічних проєктів.

Раніше РБК-Україна писало, що премʼєр-міністр Молдови оголосив про відставку на тлі гучних скандалів у країні.

Про які саме корупційні скандали йдеться - читайте в нашому матеріалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Молдова Корупція
Новини
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України