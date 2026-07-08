У "Генерала Черешни" объяснили, благодаря чему стали лидерами в єБаллах и Дельте

Лидерство в системе "Дельта"

По итогам весны продукция "Генерал Черешня" стала лидером среди всех средств поражения по количеству "ЄБаллов" в системе "Дельта". Речь идет о верифицированных поражениях с видеофиксацией, совершенных всей продуктовой линейкой компании - 39 кодифицированными изделиями, среди которых FPV-дроны и дроны-перехватчики.

"Так точно, с помощью всей продуктовой линейки наших изделий. У нас 39 кодифицированных изделий - это и FPV-дроны, интерцепторы. И речь идет действительно именно о верифицированных, установленных поражениях с видеофиксацией", – рассказал Гришин.

По его словам, система "Дельта" - это своеобразная "арифметика войны". Гришин назвал инновационным прорывом, что эту систему приняло на вооружение Министерство обороны и все результаты в ней верифицируются.

За счет чего удалось опередить конкурентов

Гришин объяснил, что компания снабжает военным большое количество дронов в сжатые сроки, однако не является лидером по объемам поставок среди всех производителей. Главное преимущество - высший показатель эффективности использования техники.

"В частности, есть подразделения, которые, используя 110 дронов - наших зенитных перехватчиков AIR, могут сбить 100 целей, то есть KPI приближается к 100 процентам", - отметил соучредитель компании.

Перехватчики AIR сбивают "Молнии"

В продуктовой линейке компании есть две модели фронтовых перехватчиков - AIR и AIR Speed, каждая из которых выполняет отдельные задачи. Силы безопасности и обороны Украины сбивают около 40 процентов российских ударных дронов "Молния" именно с помощью этих аппаратов.

"Таких "Молний" враг ежемесячно запускает на 50 процентов больше, чем в прошлом месяце. Соответственно, и нам нужно постоянно наращивать и количество, и качество своих изделий, постоянно их модернизировать в соответствии с потребностями фронта", - добавил Гришин.

Скорость дронов-перехватчиков

"Air Speed немного меньше, но он быстрее. Максимальная скорость AIR - 170 километров в час, AIR Speed - 240+, а перехватчик Bullet - 310+, однако иногда он может развить скорость примерно до 327 километров в час", - рассказал соучредитель компании.

Также Ярослав Гришин рассказал, что в России пытаются скопировать украинские дроны-перехватчики, однако результаты врага значительно уступают украинским разработкам.