Великодній кошик суттєво подорожчав: скільки коштують продукти в регіонах
Повний великодній кошик, що включає традиційні та додаткові продукти, у 2021 році коштуватиме 963 грн. Вже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області - 868 грн, а найдорожчим - 1060 грн - у Києві.
Про це свідчать розрахунки центру "Інститут аграрної економіки".
У Західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), у Рівненській (890 грн), у Закарпатській (914 грн), у Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у. Львівській області - 949 грн.
У Центрі України найдешевшим святковий кошик буде у Житомирський (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити в Полтавській (911 грн), Хмельницькій (915 грн), Сумський та Чернігівській (по 919 грн), а також в Вінницькій (925 грн). У Кіровоградській великодній кошик обійдеться у 935 грн, у Черкаській - у 971 грн, у Київській - у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.
Вартість великоднього кошику на Сході країни буде коливатися в межах 924‑1011 грн. У Дніпропетровській області він обійдеться у 924 грн, у Запорізькій - 931 грн, у Луганській області - 936 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (992 грн) та Харківській (1011 грн) областях, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні.
Вартість великоднього кошику в Миколаївській області становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей - Херсонської та Одеської - доведеться заплатити по 969 грн та 972 грн відповідно
Нагадаємо, за розрахунками "Інституту аграрної економіки", вартість великоднього кошика у 2021 році за середніми цінами по Україні станом на березень складе близько 780 грн. Це на 25,8% більше, ніж у минулому році. У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн або на 20,2% більше вартості кошику такого ж складу у 2020 році.
Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця. Це найвище значення даного індексу з червня 2014 року.