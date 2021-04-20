Великодній кошик суттєво подорожчав: скільки коштують продукти в регіонах

Повний великодній кошик , що включає традиційні та додаткові продукти, у 2021 році коштуватиме 963 грн. Вже шостий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області - 868 грн, а найдорожчим - 1060 грн - у Києві.

У Західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській області (887 грн), у Рівненській (890 грн), у Закарпатській (914 грн), у Івано-Франківській області (937 грн) та у Чернівецькій області (939 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде у. Львівській області - 949 грн.

У Центрі України найдешевшим святковий кошик буде у Житомирський (902 грн). Трохи більше доведеться за нього заплатити в Полтавській (911 грн), Хмельницькій (915 грн), Сумський та Чернігівській (по 919 грн), а також в Вінницькій (925 грн). У Кіровоградській великодній кошик обійдеться у 935 грн, у Черкаській - у 971 грн, у Київській - у 973 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 1060 грн.

Вартість великоднього кошику на Сході країни буде коливатися в межах 924‑1011 грн. У Дніпропетровській області він обійдеться у 924 грн, у Запорізькій - 931 грн, у Луганській області - 936 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (992 грн) та Харківській (1011 грн) областях, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні.

Вартість великоднього кошику в Миколаївській області становитиме 929 грн. Жителям інших південних областей - Херсонської та Одеської - доведеться заплатити по 969 грн та 972 грн відповідно