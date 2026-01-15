Россия помогает Ирану подавлять протесты без прямого вмешательства, - СМИ

Россия активно поддерживает Иран в подавлении протестов, поставляя оружие и технологии контроля. Кремль выбирает дискретную помощь вместо прямого военного вмешательства, сохраняя собственные интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy .

По данным издания, Россия не вводит войска в Иран, но активно помогает режиму усиливать репрессивные механизмы.

Российское оружие

Москва поставляет автоматы, снайперские винтовки, бронетехнику и вертолеты, а также передает технологии для контроля над интернетом и противодействия протестам.

После предыдущих волн протестов иранская делегация посетила дочерние предприятия российского оборонного конгломерата, где обсуждали электрошокеры, световые гранаты и взрывные заряды, предназначенные для нейтрализации демонстрантов с минимизацией политических последствий.

Отключение интернета

Также 8 января в Иране было введено длительное отключение интернета, что парализовало общество, но позволило сохранить работу правительственных платформ и банковских систем.

Это обеспечило власти полный контроль над коммуникацией и координацией сил без прямого вмешательства извне.

Россия также пытается поддерживать режим дипломатически, используя права постоянного члена Совета Безопасности ООН для блокирования или смягчения санкций против Ирана.

При этом прямое военное вмешательство Москвы остается маловероятным. Кремль выбирает стратегию косвенной помощи, чтобы сохранить правдоподобное расстояние от внутриполитических репрессий.

Репрессии режима

В Иране развернулись самые массовые с 2022 года протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты и углублением экономического кризиса.

На фоне стремительного обесценивания риала, рекордной инфляции и нарастающего социального возмущения тысячи людей вышли на улицы, несмотря на жесткие репрессии со стороны властей.