У Чернігівській області 98% споживачів забезпечені приладами обліку природного газу

На сьогоднішній день, не охопленими комерційним урахуванням енергоносія залишилося 2% споживачів

З початку дії програми з безкоштовного встановлення лічильників газу побутовим споживачам ПАТ "Чернігівгаз" встановив 46,5 тис. індивідуальних і 630 загальнобудинкових лічильників газу, витративши на це понад 97 млн грн. На сьогоднішній день, не охопленими комерційним урахуванням енергоносія залишилося 2% споживачів, або 6,5 тис. житлових приміщень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках інвестиційних програм 2012-2017 "Чернігівгаз" поетапно забезпечив облік природного газу у близько 92 тис. родин Чернігівського регіону. У 2018 році компанія продовжує встановлення лічильників населенню.

"За 5 місяців "Чернігівгаз" вже встановив понад 4 тис. приладів, без урахування залишилися ще 6,5 тис. приміщень. За майже 700 адресами ми маємо офіційні відмови від встановлення лічильників. Згідно з Кодексом ГРМ, за такими особовими рахунками нарахування проводяться по граничним нормам споживання", - зазначив директор з капітального будівництва ПАТ "Чернігівгаз" Сергій Нагорний.

Разом з тим в компанію надходить чимало звернень від громадян щодо встановлення індивідуальних лічильників саме в тих багатоповерхівках, де вже є загальнобудинковий прилад.

"За статистикою січня-квітня в приміщеннях з центральним гарячим водопостачанням при нормі 3,3 кубометра споживачі фактично використовували 6 куб м газу, а без ЦГВ - при нормі 5,4 м3 - споживалося 9,8 кубів газу", - зазначив головний метролог "Чернігівгазу" Ігор Швець.

Як зазначають у ПАТ "Чернігівгаз", статистика реального споживання в черговий раз доводить, що зниження державою норм є необґрунтованим і призводить до істотного дисбалансу між фактичним і нормативним споживанням. Особливо гостро це питання постане з введенням щодобового балансування енергоносія, яка за законом повинна початися з серпня 2018 року.

У січні поточного року термін встановлення індивідуальних лічильників продовжили до 1 січня 2021 року. В той же час споживачі можуть встановити прилад обліку за свій рахунок з наступною компенсацією таких витрат. Однак, роз'яснень від Кабміну щодо компенсацій компанія поки не має.