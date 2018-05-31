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У Чернігівській області 98% споживачів забезпечені приладами обліку природного газу

НовиниЕнергетика    31.05.2018 - 17:31
Фото: газовий лічильник (РБК-Україна)
Фото: газовий лічильник (РБК-Україна)

На сьогоднішній день, не охопленими комерційним урахуванням енергоносія залишилося 2% споживачів

З початку дії програми з безкоштовного встановлення лічильників газу побутовим споживачам ПАТ "Чернігівгаз" встановив 46,5 тис. індивідуальних і 630 загальнобудинкових лічильників газу, витративши на це понад 97 млн грн. На сьогоднішній день, не охопленими комерційним урахуванням енергоносія залишилося 2% споживачів, або 6,5 тис. житлових приміщень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках інвестиційних програм 2012-2017 "Чернігівгаз" поетапно забезпечив облік природного газу у близько 92 тис. родин Чернігівського регіону. У 2018 році компанія продовжує встановлення лічильників населенню.

"За 5 місяців "Чернігівгаз" вже встановив понад 4 тис. приладів, без урахування залишилися ще 6,5 тис. приміщень. За майже 700 адресами ми маємо офіційні відмови від встановлення лічильників. Згідно з Кодексом ГРМ, за такими особовими рахунками нарахування проводяться по граничним нормам споживання", - зазначив директор з капітального будівництва ПАТ "Чернігівгаз" Сергій Нагорний.

Разом з тим в компанію надходить чимало звернень від громадян щодо встановлення індивідуальних лічильників саме в тих багатоповерхівках, де вже є загальнобудинковий прилад.

"За статистикою січня-квітня в приміщеннях з центральним гарячим водопостачанням при нормі 3,3 кубометра споживачі фактично використовували 6 куб м газу, а без ЦГВ - при нормі 5,4 м3 - споживалося 9,8 кубів газу", - зазначив головний метролог "Чернігівгазу" Ігор Швець.

Як зазначають у ПАТ "Чернігівгаз", статистика реального споживання в черговий раз доводить, що зниження державою норм є необґрунтованим і призводить до істотного дисбалансу між фактичним і нормативним споживанням. Особливо гостро це питання постане з введенням щодобового балансування енергоносія, яка за законом повинна початися з серпня 2018 року.

У січні поточного року термін встановлення індивідуальних лічильників продовжили до 1 січня 2021 року. В той же час споживачі можуть встановити прилад обліку за свій рахунок з наступною компенсацією таких витрат. Однак, роз'яснень від Кабміну щодо компенсацій компанія поки не має.

Якість газу в Рівненській області відповідає діючому держстандарту Група компаній РГК першою в Україні перейшла на добове балансування газорозподільних систем
Теги публікації: Чернігів, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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