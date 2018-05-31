В Черниговской области 98% потребителей обеспечены приборами учета природного газа

На сегодняшний день, не охваченными коммерческим учетом энергоносителя осталось 2% потребителей

С начала действия программы по бесплатной установке счетчиков газа бытовым потребителям ПАО "Черниговгаз" установил 46,5 тыс. индивидуальных и 630 общедомовых счетчиков газа, потратив на это более 97 млн грн. На сегодняшний день, не охваченными коммерческим учетом энергоносителя осталось 2% потребителей, или 6,5 тыс. жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках инвестиционных программ 2012-2017 "Черниговгаз" поэтапно обеспечил учет природного газа у около 92 тыс. семей Черниговского региона. В 2018 году компания продолжает установку счетчиков населению.

"За 5 месяцев "Черниговгаз" уже установил более 4 тыс. приборов, без учета остались еще 6,5 тыс. помещений. По почти 700 адресам мы имеем официальные отказы от установки счетчиков. Согласно Кодексу ГРМ, по таким лицевым счетам начисления проводятся по предельным нормам потребления", - отметил директор по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз" Сергей Нагорный.

Вместе с тем в компанию поступает немало обращений от граждан по установке индивидуальных счетчиков именно в тех многоэтажках, где уже есть общедомовой прибор.

"По статистике января-апреля в помещениях с центральным горячим водоснабжением при норме 3,3 кубометра потребители фактически использовали 6 куб м газа, а без ЦГВ - при норме 5,4 м3 - потреблялось 9,8 кубов газа", - отметил главный метролог "Черниговгаза" Игорь Швец.

Как отмечают в ПАО "Черниговгаз", статистика реального потребления в очередной раз доказывает, что снижение государством норм является необоснованным и приводит к существенному дисбалансу между фактическим и нормированным потреблением. Особенно остро этот вопрос встанет с введением ежесуточной балансировки энергоносителя, которая по закону должна начаться с августа 2018 года.

В январе текущего года срок установки индивидуальных счетчиков продлили до 1 января 2021 года. В то же время потребители могут установить прибор учета за свой счет с последующей компенсацией таких расходов. Однако, разъяснений от Кабмина относительно компенсаций компания пока не имеет.