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Зірки "Квартал 95" влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 12:57
Зірки "Квартал 95" влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині
Актриси з "Жіночого Кварталу" (instagram.com/zhenskiykvartal_official)

Актриси з "Жіночого Кварталу" показала розкішні фігури на відпочинку

Учасниці проекту "Жіночий Квартал" від студії "Квартал 95" на чолі з Оленою Кравець вирушили до Туреччини з концертами. Вони не упустили можливості поділитися в Instagram жаркими пляжними знімками. Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилися пікантні пляжні фото, на яких відразу кілька учасниць позують в купальниках, а також красуються в легких вбраннях.

На спокусливій кадрі у воді відображені Віри Кекелія, Олександра Машлятіна, Ольга Жуковцовцева і Катерина Нікітіна. На камеру вони, жартуючи, позують в море, показавши стрункі, підтягнуті фігури.

Шанувальники закидали дівчат компліментами і прийшли в захват від їх зовнішнього вигляду, про що негайно повідомили в коментарях.

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Актриси з "Жіночого Кварталу" (instagram.com/zhenskiykvartal_official)

"Німфи", "Богині", "Дівчата, ви класні і гумор!", "Наші красуні", "Ви круті!", "Дівчатка, ви неймовірно круто відпрацювали концерт! Я так давно не сміялася! Спасибі", - писали вдячні фоловери.

Також в Instagram-акаунтах учасниць можна знайти гарячі фото з Туреччини. На знімках "квартальщиці" позують в купальниках і навіть без. Наприклад, Ірина Спонару відображена на пляжі в жовтому бікіні, Ольга Жуковцева демонструє нескінченні ноги в стильному чорному купальнику, Віра Кекелія – в помаранчевому балконет, Марта Адамчук і зовсім вирішила побалувати підписників оголеним знімком у ванній.

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Ірина Спонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Ольга Жуковцева (фото: instagram.com/zhukovtsova_kiyashko)

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Марта Адамчук ( фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Зірки &quot;Квартал 95&quot; влаштували гарячу пляжну фотосесію в Туреччині

Віра Кекелія ( фото: instagram.com/kekeliavera)

Раніше Олена Кравець похвалилася фото в купальнику. Вона показала чорне-білеий знімок на фоні морських пейзажів.

До речі, в Туреччині відпочиває і виступає і Настя Каменських, яка там же відсвяткувала свій день народження.

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Новини України Квартал 95Олена Кравець
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