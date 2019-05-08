Звезды "Квартал 95" устроили горячую пляжную фотосессию в Турции

Актрисы из "Женского Квартала" (instagram.com/zhenskiykvartal_official)

Актрисы из "Женского Квартала" показала роскошные фигуры на отдыхе

Участницы проекта "Женский Квартал" от студии "Квартал 95" во главе с Еленой Кравец отправились в Турцию с концертами. Они не упустили возможности поделиться в Instagram жаркими пляжными фото. Так, на официальной страничке проекта появились пикантные пляжные снимки, на которых сразу несколько участниц позируют в купальниках, а также красуются в легких нарядах.

На соблазнительном кадре в воде запечатлены Веры Кекелия, Александра Машлятина, Ольга Жуковцева и Екатерина Никитина. На камеру они, шутя, позируют в море, показав стройные, подтянутые фигуры.

Поклонники забросали девушек комплиментами и пришли в восторг от их внешнего вида, о чем незамедлительно сообщили в комментариях.

Актрисы из "Женского Квартала" (instagram.com/zhenskiykvartal_official)

"Нимфы", "Богини", "Девчонки, вы классные и юморные!", "Нашi красунi", "Вы крутые!", "Девочки, вы невероятно круто отработали концерт! Я так давно не смеялась! Спасибо", - писали благодарные фолловеры.

Также в Instagram-аккаунтах участниц можно найти горячие фото из Турции. На снимках "квартальщицы" позируют в купальниках и даже без. Например, Ирина Спонару запечатлена на пляже в желтом бикини, Ольга Жуковцева демонстрирует бесконечные ноги в стильном черном слитном купальнике, Вера Кекелия – в оранжевом балконет, Марта Адамчук и вовсе решила побаловать подписчиков обнаженным снимком в ванной.

Ирина Спонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Ольга Жуковцева (фото: instagram.com/zhukovtsova_kiyashko)

Марта Адамчук ( фото: instagram.com/marta_adamchuk)

Вера Кекелия ( фото: instagram.com/kekeliavera)

Ранее Елена Кравец также похвасталась фото в купальнике. Она показала черное-белое снимок на фоне морских пейзажей.

Кстати, в Турции отдыхает и выступает и Настя Каменских, которая там же и отпраздновала свой день рождения.