Під зоряним куполом: як пройшла презентація нового сезону шоу Голос країни

Відео: РБК-Україна

У четвер, 17 грудня, в Київському пройшла презентація дев'ятого сезону популярного вокального шоу "Голос країни", прем'єра якого відбудеться в неділю 20 січня о 21:00 на каналі 1+1.

Захід пройшов під гаслом "Зірки серед нас", а гості змогли з головою поринули у чарівну атмосферу проекту, першими побачивши допрем'єрні кадри свіжих випусків у форматі 360 на одному з найбільших напівсферичних куполів Європи.

Керівник жанрового спрямування "Великі розважальні шоу" каналу 1+1 Володимир Завадюк представив нових зіркових тренерів - MONАTIK і Dan Balan.

"Вперше в кріслі "Голосу країни" з'явиться світова зірка Dan Balan, номінант на «Греммі», чиї пісні співає Rihanna. Загадковий і непередбачуваний. Це незрозуміло. З його участю "планети" нашого проекту вишикувалися у власний особливий парад", - зазначив він.

Фото: прес-служба 1+1

Дмитро Монатік, у свою чергу, заявив, що шоу створюють самі учасники: для одних це потужний старт творчого шляху в світі шоу-бізнесу, для інших – унікальна можливість продовжити кар'єру.

"Самі учасники також створюють це шоу, ми просто допомагаємо їм і направляємо. І в результаті виходить щось дуже цікаве, адже ми з вами спостерігаємо дуже класний старт співочого шляху, а для кого-то продовження. Голос країни - це про мрії, про мотивації, тому для мене це велика честь знову сидіти в тренерському кріслі, але вже у дорослому проекті", - зазначив він.

Dan Balan поділився з LITE першими враженнями від участі в українському проекті і зазначив, що шоу допомогло йому придбати новий безцінний досвід.

«Вперше в житті я беру участь у шоу такого роду. Я дуже сподіваюся, що в мені відкриється новий дар. Тому що під час прослуховувань я відчув, що у мені зароджується новий досвід і я радий, що потрапив в цей проект», - зізнався він.

Фото: прес-служба 1+1

Крім того, зірка зі світовим ім'ям зазначив, що досвідчені члени журі його дуже підтримували і всіляко допомагали. Правда, Тіна Кароль справила на музиканта найбільше враження – саме вона оточувала його увагою і турботою.

"Її жіноча, материнська енергія, вона на мене так подивилася ... Я розтанув, розслабився, і потім було все краще і краще", - підсумував він.

Вечір ознаменувався появою несподіваного дуету з нових зіркових тренерів. MONATIK акомпанував колезі Dan Balan на роялі, який виконав кілька музичних імпровізацій.

Фото: прес-служба 1+1

Презентацію Голосу країни-9 відвідало чимало зіркових гостей, багато з яких стали щасливими вихідцями проекту і отримали унікальну можливість поділитися своєю творчістю з присутніми: TAYANNA, виконала свій хіт "Леля", молодий виконавець LAUD заспівав композицію "У цю ніч", Соловій Христина вийшла на сцену з піснею "Фортепіано", ALEKSEEV презентував новий драматичний кліп "Як ти там", а подружній дует VERA KEKELIA і DUDA закрив святковий вечір піснею "Тобі".

Фото: прес-служба 1+1

Першими побачити нові випуски шоу прийшли знамениті друзі зоряної команди та учасники популярних шоу 1+1: LUKA, KOLA, Марта Адамчук, учасники проекту "Танці з зырками" - Максим Єжов, Яна Заєць, Женя Кіт, Марія Шмельова, Ігор Кузьменко, Олена Шоптенко, а також переможці Ілона Гвоздьова та Ігор Ластівчин, зірки серіалу "Школа" Олена Курта, Микита Вакулюк, Андрій Бойко, Яна Андрєєва, ведучі каналу Неля Шовкопляс, Ігор Циганник, Олександра Лобода, дизайнер Жан Гріцфельдт та інші

Раніше ми писали про те, що український співак і чоловік Олени Мозгової змінив ім'я і підкорив членів журі на "сліпих прослуховуваннях" шоу Голос країни-9.

Нагадаємо, що на суддівських пультах тренров проекту Голосу країни-9 з'явилися три додаткові конопки з іменами членів журі, тепер один раз за сезон кожен з них може заблокувати конкурента.