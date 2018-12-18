"Четыре кнопки": Потап показал новшества на Голосе країни 9

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Украинский продюсер с юмором рассказал о смене привычных правил на Голосе країни 9

Популярный украинский продюсер и певец Потап, который снова стал "звездным" тренером шоу Голос країни 9, наглядно рассказал о нововведениях на проекте. В своих "историях" в Instagram он показал на своем судейском пульте рядом с большой три маленькие кнопки с именами членов жюри.

В шутливой манере рэпер отметил, что теперь можно смело "расправиться" с коллегой с помощью всего одного нажатия.

"Новые правила: кроме одной большой центральной кнопки появились еще дополнительные кнопки. Если вдруг в течение съемок тебе разонравился один из твоих коллег, ты можешь его "взорвать". Вот, разонравилась Тина, например. Ты ее "пэу" и она "тыжж" (взлетает вверх). И все превращаются в салют", - пояснил на камеру рэпер.

"Рядом со мной милые люди, но у него же такая же кнопка "Потап" есть", - пояснил певец, наведя камеру на Диму Монатика.

Фото: скриншоты из "истории" (instagram.com/realpotap)

Также артист показал фото со съемок проекта, на котором он восседает в кресле судьи. Подписчики поспешили поделиться своим мнением о певце, а некоторые отметили, что лично были на съемках и смогли оценить юмор и харизму продюсера.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Алексей, сегодня была на съемках и сидела прямо перед Вами. Вы такой, "ржачный" (в хорошем смысле), такой положительный, шутки классные, вы крутой!", "Спасибо за позитив на Голосе", "Посмеялись от души", - писали комментаторы.

Скриншоты комментариев (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее мы писали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.

Певица не осталась в долгу. Тина Кароль оригинально ответила Потапу на его юморной ролик анонса девятого сезона шоу Голос країни, в котором рэпер трудится в спортзале под хит "Сдаться ты всегда успеешь".