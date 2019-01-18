Под звездным куполом: как прошла презентация нового сезона шоу Голос країни

Видео: РБК-Украина

В четверг, 17 декабря, в Киевском прошла презентация девятого сезона полюбившегося зрителям вокального шоу "Голос країни", премьера которого состоится в воскресенье 20 января в 21:00 на канале 1+1.

Мероприятие прошло под лозунгом "Зірки серед нас", а гости смогли с головой окунулись в чарующую атмосферу проекта, первыми увидев допремьерные кадры свежих выпусков в формате 360 на одном из крупнейших полусферических куполов Европы.

Руководитель жанрового направления "Большие развлекательные шоу" канала 1+1 Владимир Завадюк представил новых звездных тренеров - MONАTIK и Dan Balan.

"Впервые в кресле "Голосу країни" появится мировая звезда Dan Balan, номинант на "Грэмми", чьи песни поет Rihanna. Загадочный и непредсказуемый. Это необъяснимо. С его участием "планеты" нашего проекта выстроились в собственный особенный парад", - отметил он.

Фото: пресс-служба 1+1

Дмитрий Монатик, в свою очередь, заявил, что шоу создают сами участники: для одних это мощный старт творческого пути в мире шоу-бизнеса, для других – уникальная возможность продолжить карьеру.

"Сами участники также создают это шоу, мы просто им помогаем и направляем. И в результате выходит что-то очень интересное, ведь мы с вами наблюдаем очень классный старт певческого пути, а для кого-то продолжение. Голос страны - это о мечтах, о мотивации, поэтому для меня это большая честь снова сидеть в тренерском кресле, но уже во взрослом проекте", - отметил он.

Dan Balan поделился с LITE первыми впечатлениями о участия в украинском проекте и отметил, что шоу помогло ему приобрести новый бесценный опыт.

«Впервые в жизни я участвую в шоу такого рода. Я очень надеюсь, что во мне откроется новый дар. Потому что во время прослушиваний я почувствовал, что во мне зарождается новый опыт и я рад, что попал в этот проект», - признался он.

Фото: пресс-служба 1+1

Кроме того, звезда с мировым именем отметил, что опытные члены жюри его очень поддерживали и всячески помогали. Правда, Тина Кароль произвела на музыканта наибольшее впечатление – именно она окружила его вниманием и заботой.

"Ее женская, материнская энергия, она на меня так посмотрела … Я растаял, расслабился, и потом было все лучше и лучше", - подытожил он.

Вечер ознаменовался появлением неожиданного дуэта из новых звездных тренеров. MONATIK аккомпанировал коллеге Dan Balan на рояле, который исполнил пару музыкальных импровизаций.

Фото: пресс-служба 1+1

Презентацию Голосу країни-9 посетило немало звездных гостей, многие из которых стали счастливыми выходцами проекта и получили уникальную возможность поделится своим творчеством с присутствующими: TAYANNA, исполнившая свой хит "Леля", молодой исполнитель LAUD, спевший композицию "У цю ніч", Кристина Соловий вышла на сцену с песней "Фортепіано", ALEKSEEV презентовал новый драматический клип "Как ты там", а супружеский дуэт VERA KEKELIA и DUDA закрыл праздничный вечер песней "Тобі".

Фото: пресс-служба 1+1

Первыми увидеть новые выпуски шоу пришли знаменитые друзья звездной команды и участники популярных шоу 1+1: LUKA, KOLA, Марта Адамчук, участники проекта "Танци з зырками" - Максим Ежов, Яна Заец, Женя Кот, Мария Шмелева, Игорь Кузьменко, Алена Шоптенко, а также победители Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин, звезды сериала "Школа" Алена Курта, Никита Вакулюк, Андрей Бойко, Яна Андреева, ведущие канала Неля Шовкопляс, Игорь Циганник, Александра Лобода, дизайнер Жан Грицфельдт и другие.

Ранее мы писали о том, что украинский певец и муж Алены Мозговой сменил имя и покорил членов жюри на "слепых прослушиваниях" шоу Голосу країни-9.

Напомним, что на судейских пультах тренров проекта Голосу країни-9 появились три дополнительные конопки с именами членов жюри, теперь один раз за сезон каждый из них может заблокировать конкурента.