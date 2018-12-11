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Зоряні ялинки 2019: як Мадонна, Джей Ло та Кайлі Дженнер готуються до свят

Lite » Зірки 11.12.2018 - 19:45
Зоряні ялинки 2019: як Мадонна, Джей Ло та Кайлі Дженнер готуються до свят
Фото: pixabay.com

Знаменитості вже прикрасили свої будинки до Різдва і Нового року

Якщо до вас все ще не настав різдвяний настрій і плани на Новий рік тільки у перспективі, пропонуємо вам надихнутися новорічними красунями з зоряних будинків, можливо, саме вони допоможуть налаштуватися на майбутні свята.

Золота ялинка

Однією з перших селебрети, які поділилися особистими фото про те, як вони готуються до майбутніх свят стала Кайлі Дженнер - її будинок у цьому році засяяв усіма відтінками золотого. Під різдвяну пісню вона показала на своїй сторінці Instagram ялинку, прикрашену в основному кольорі свята, який, згідно з прогнозами і гороскопам принесе удачу в наступному році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gold is the theme this year thank you @jeffleatham and team for never failing to make christmas magic happen..

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Відео: Ялинка в золотому трендовому відтінку від Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Ялинка з трояндами

Дженніфер Лопес виявилася самої щедрою на сімейні фото з різдвяним деревом. Прикрашати ялинку допомагала вся її родина: її бойфренд Алекс Родрігес, і двійнята - син Макс, і дочка Емі.

Зоряні ялинки 2019: як Мадонна, Джей Ло та Кайлі Дженнер готуються до свят

Фото: Сімейні фото Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

В якості декору актриса вибрала великі червоні троянди і кулі, їм колір. Верхівку ялинки прикрасила традиційна деталь — різдвяна зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a Holly Jolly Christmas...

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Відео: Незвичайне рішення - троянди в якості новорічного декору (instagram.com/jlo)

Милий декор

Лише однієї, але дуже милою фотографією поділилася Мадонна. На ній її дочка Естер з чарівною усмішкою прикрашає різдвяну ялинку простими кулями. Дійсно, дерево виглядає так, як ніби його повністю прикрасив дитина і це так мило.

Зоряні ялинки 2019: як Мадонна, Джей Ло та Кайлі Дженнер готуються до святФото: Естер Чикконе прикрашає будинок до майбутнього Різдва (instagram.com/madonna)

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