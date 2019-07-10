ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Зірка Великих Вуйок": ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 09:59
"Зірка Великих Вуйок": ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Співачка приміряла речі з "бабусиної скрині"

 Катя Осадча одна з українських телеведучих, про стилі яких кажуть — ікона. Вбрання з випусків її телешоу обговорюються, а капелюшки всіх кольорів та розмірів стали своєрідним брендом і мемом одночасно.

 Черговий експеримент від зірки на знімальному майданчику раптово поділив підписників Instagram зоряної ведучої на два протилежних табори.

 Катя з'явилася в ретро-образі, що складається з білої з ажурними вставками кофти з круглим коміром і широким поясом і спідниці плісе довжини міді в кораловому кольорі з високим розрізом.

&quot;Зірка Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

 Вибір аксесуарів теж виявився несподіваним — тонка ниточка коралових бус і масивні кросівки в треновом ugly-style. Ще одним акцентом став макіяж очей, селебреті використала яскраво-сині тіні і зробила зачіску а-ля бабетта.

&quot;Зірка Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

 "Прекрасний, ошатний кандидат, а то всі такі тепер з підкатаними рукавами йдуть, в модних костюмах, а як же Бабетти, кофтинки, блакитні тіні", - написала вона під фото.

&quot;Зірка Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники висловили діаметрально протилежні думки, одна їх частина похвалила Катю за сміливість і оригінальність, друга — зазначила, що такий образ зробив ведучу старше на 10 років.

 
  • Клас! Дуже личить така зачіска
  • Цей образ, зачіска, макіяж вам дуже йде
  • Без макіяжу добре виглядаєте і цей образ хороший)
  • Красуня, як завжди
  • потужна
  • Незвично, але дуже красиво. Вам йде
  • А мені схожі на Фурцеву
 
  • Трохи старше зробилася
  • Чомусь праве око придавилося
  • Зірка Великих Вуйок
  • Такий образ намеряете років через 10
  • Як бабка
  • вас не впізнати
  • Страшна !!!
  • І відразу +10
  • Ніякий Ви не ошатний кандидат. Вас кросівки здали. Подкатайте назад рукава

&quot;Зірка Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Каті Осадчій поділив фанатів на два табори

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)


 Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча провела екскурсію по Києву для переможниці Євробачення Нетти. Дівчата прогулялися по мальовничих вулицях української столиці і зробили багато яскравих фото з котиками.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в легкій сукні, прикрашеній бабками і квітами.

А ще пара розповіла про рідкісні спільні хвилини удвох. Осадча та Горбунов показали, як насолоджуються часом разом.

"Чудові!" Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві
Новини України Катя Осадчаобразстиль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся