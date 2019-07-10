"Звезда Великих Вуйок": ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая примерила вещи из "бабушкиного сундука"

Катя Осадчая одна из украинских телеведущих, о стиле которых говорят — икона. Наряды с выпусков ее телешоу обсуждаются, а шляпки всех цветов и размеров стали своеобразным брендом и мемом одновременно.

Очередной эксперемент от звезды на съемочной площадке внезапно поделил подписчиков Instagram звездной ведущей на два противоположных лагеря.

Катя предстала в ретро-образе, состоящем из белой с ажурными вставками кофты с круглым воротником и широким поясом и юбки плиссе длинны миди в коралловом цвете с высоким разрезом.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Выбор аксессуаров оказался тоже неожиданным — тонкая ниточка коралловых бус и массивные кроссовки в треновом ugly-style. Еще одним акцентом стал макияж глаз, селебрети использовала ярко-синие тени и сделала прическу а-ля бабетта.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасный, нарядный кандидат, а то все такие теперь с подкатаными рукавами идут, в модных костюмах, а как же Бабетты, кофточки, тени голубые", - написала она под фото.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики выразили диаметрально противоположные мнения, одна их часть похвалила Катю за смелость и оригинальность, вторая — отметила, что такой образ сделал ведущую старше на 10 лет.

Класс! Очень подходит такая прическа

Этот образ, прическа, макияж вам очень идёт

Без макияжа хорошо выглядите и этот образ хороший)

Красавица, как всегда

мощная

Непривычно, но очень красиво. Вам идёт

А мне похожи на Фурцеву

Немного старше сделалась

Почему-то правый глаз придавился

Звезда Великих Вуйок

Такой образ намеряете лет через 10

Как бабка

вас не узнать.

Страшная !!!

И сразу +10

Никакой Вы не нарядный кандидат. Вас кроссовки сдали. Подкатайте назад рукава

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)



Напомним, что недавно Катя Осадчая провела экскурсию по Киеву для победительницы Евровидения Нетты. Девушки прогулялись по живописным улицам украинской столицы и сделали много ярких фото с котиками.

Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в легком платье, украшенном стрекозами и цветами.

А еще пара рассказала о редких совместных минутах вдвоем. Осадчая и Горбунов показали, как наслаждаются временем вместе.