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"Звезда Великих Вуйок": ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 09:59
"Звезда Великих Вуйок": ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая примерила вещи из "бабушкиного сундука"

 Катя Осадчая одна из украинских телеведущих, о стиле которых говорят — икона. Наряды с выпусков ее телешоу обсуждаются, а шляпки всех цветов и размеров стали своеобразным брендом и мемом одновременно.

 Очередной эксперемент от звезды на съемочной площадке внезапно поделил подписчиков Instagram звездной ведущей на два противоположных лагеря.

 Катя предстала в ретро-образе, состоящем из белой с ажурными вставками кофты с круглым воротником и широким поясом и юбки плиссе длинны миди в коралловом цвете с высоким разрезом.

&quot;Звезда Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

 Выбор аксессуаров оказался тоже неожиданным — тонкая ниточка коралловых бус и массивные кроссовки в треновом ugly-style. Еще одним акцентом стал макияж глаз, селебрети использовала ярко-синие тени и сделала прическу а-ля бабетта. 

&quot;Звезда Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

 Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасный, нарядный кандидат, а то все такие теперь с подкатаными рукавами идут, в модных костюмах, а как же Бабетты, кофточки, тени голубые", - написала она под фото.

&quot;Звезда Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики выразили диаметрально противоположные мнения, одна их часть похвалила Катю за смелость и оригинальность, вторая — отметила, что такой образ сделал ведущую старше на 10 лет.

 
  • Класс! Очень подходит такая прическа
  • Этот образ, прическа, макияж вам очень идёт
  • Без макияжа хорошо выглядите и этот образ хороший)
  • Красавица, как всегда
  • мощная 
  • Непривычно, но очень красиво. Вам идёт
  • А мне похожи на Фурцеву
 
  • Немного старше сделалась
  • Почему-то правый глаз придавился
  • Звезда Великих Вуйок
  • Такой образ намеряете лет через 10
  • Как бабка
  • вас не узнать.
  • Страшная !!!
  • И сразу +10
  • Никакой Вы не нарядный кандидат. Вас кроссовки сдали. Подкатайте назад рукава

&quot;Звезда Великих Вуйок&quot;: ретро-образ Кати Осадчей поделил фанатов на два лагеря

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)


 Напомним, что недавно Катя Осадчая провела экскурсию по Киеву для победительницы Евровидения Нетты. Девушки прогулялись по живописным улицам украинской столицы и сделали много ярких фото с котиками.

 Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в легком платье, украшенном стрекозами и цветами.

 А еще пара рассказала о редких совместных минутах вдвоем. Осадчая и Горбунов показали, как наслаждаются временем вместе.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразстиль
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