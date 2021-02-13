Дар'я Петрожицька відверто розповіла про розпад сім'ї: цей зв'язок зник

Зірка серіалу "Відважна" і "Папік" учасниця шоу "Танці з зірками" і фіналістка "Голосу країни" Дар'я Петрожицька, яка раніше зробила зізнання про втрату дитини , розповіла про розпад сім'ї після смерті батька, і про складні стосунки з мамою.

Дар'я також пояснила своє висловлювання про те, що коли не стало батька - закінчилася і її сім'я. Знаменитість зазначила, що після трагедії - її тато помер в 2007 році у віці 43 років від інсульту - мати (вона за фахом балерина і також актриса) поринула в депресію і замкнулася. Сама ж актриса з молодшою сестрою Анастасією намагалися її підтримувати і постійно чимось займати. Сестри навіть боялися, що мама може з собою зробити.

"Якось у нас тато тримав цю сім'ю. Якось у нас покотилося потім... Ясна річ, що це не сталося в один день. Я просто пам'ятаю ті моменти. От є запис на відеокасетах, зараз вже на дисках... Я не знаю, як навіть все це тепер знайти, тому що там у нас в Чернігові пограбували квартиру... І я дуже хочу туди поїхати, коли знайду вільний час, знайти і забрати ті речі, які для мене важливі. Важливі мені ці диски, і одна фотографія - портрет з татом. І все - більше мені там нічого не треба!" - розповіла актриса.

Петрожицька досі у яскравих фарбах згадує щасливі моменти з дитинства, як вони всією родиною проводили час і їздили провідати бабусю в Житомир.

"І я пам'ятаю ці застілля: купа народу, стіл, всі гуляють, потім хтось починає заспівувати. І ось скільки людей сидить - стільки й партій голосів звучить. Я пам'ятаю ті понеділки (тому що в понеділок в театрі вихідний), і ми з кухні тягли стіл, включали телевізор і сідали вчотирьох. Мама робила такі смажені стегенця, запікала картоплю. І у нас були такі понеділки. Тато включав старий програвач і колонки. І дуже рідко тато діставав банджо чи гітару, і ходив по квартирі та співав. І це була сім'я! Я вже потім зрозуміла... Коли я виросла і спілкувалася з мамою - зрозуміла, що насправді сварки були, просто ми з Настею про це нічого не знали. Батьки нам ніколи не показували, що щось було не так. Але коли не стало тата, воно просто все пропало", - зізналася Дар'я.

Актриса пояснює таку "тріщину" у стосунках з мамою втратою з нею зв'язку. При цьому горе згуртувало її з сестрою, з якою вона раніше не дружила.

Дар'я Петрожицька (фото: скріншот з відео)

Після того як Петрожицька поступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого і поїхала до столиці, вона кожні вихідні приїжджала до рідного Чернігова, оскільки "не розуміла, як мені взагалі без мами".

"Я переживаю за неї, вона - за мене. А потім цей зв'язок взагалі зник, ми почали дуже сваритися. Напевно, це ще після мого заміжжя - бо, мовляв, у мене є своє життя... Я їй практично не дзвоню, а вона мені дуже рідко... Мама - це приклад, яким потрібно бути, і ми до них тягнемося. А для мене мама - приклад, який я не хочу стати", - сказала актриса.

Дар'я також зізналася, що насправді вони з мамою дуже схожі - обидва Близнюки і Кози. Але дівчину сильно коробить, що мама вже давно "опустила руки", а Петрожицька - ніколи не хоче морально здаватися перед будь-якими викликами.

Відео: Дар'я Петрожицька розповіла про розпад сім'ї після смерті батька, і пояснила складні стосунки з матір'ю