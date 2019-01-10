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Зірка "Фантастичної четвірки" вагітна первістком

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 15:20
Зірка "Фантастичної четвірки" вагітна первістком
Фото: Кейт Мара (Getty Images)

Таємне стало явним, хитрощі з дизайнерською сукнею не допомогли актрисі

Голлівудська актриса Кейт Мара вагітна, це буде її перша дитина, повідомило видання The Hollywood Reporter.

Однак, преса про важливу подію в житті подружжя 35-річної Мари та її чоловіка, 31-річного актор Джеймі Белла, дізналася не одразу. Чутки про вагітність дівчини поповзли після того, як вона з'явилася на червоній доріжці премії  Золотий глобус 2019, куди приїхала у вільній сукні. Сукня персикового відтінку від бренду Miu Miu вільно ниспадала по фігурі, і повинна була приховати округлий животик Мари, однак, все сталося з точністю до навпаки — легка тканина тільки підкреслила "секретик".

Зірка &quot;Фантастичної четвірки&quot; вагітна первістком

Фото: Зоряна пара зіграла весілля трохи більше року тому (instagram.com/katemara)

Подружжю нічого не залишилося, як зізнатися пресі, що актриса перебуває на шостому місяці вагітності.

Варто відзначити, що якщо для Кейт майбутній малюк буде первістком, то для її чоловіка Джеймі Белла - це буде друга дитина. У актора вже є чотирирічний син від попереднього шлюбу з актрисою Еван Рейчел Вуд.

Кейт і Джеймі одружилися всього півтора року тому, після знайомства на знімальному майданчику фільму "Фантастична четвірка" в 2015 році.

Зірка &quot;Фантастичної четвірки&quot; вагітна первістком

Фото: Кейт Мара з чоловіком Джеймі Беллом (instagram.com/katemara)

Нагадаємо, що раніше ми писали, що на премії " Золотий глобус" 2019 були помічені кілька голлівудських знаменитостей, які зволіли вийти на червону доріжку в сукнях українських дизайнерів.

Крім того, ще одна голлівудська актриса відзначилася на премії Золотий глобус. Джулія Робертс заінтригувала пікантними кадрами з закулісся шоу, якими вона поділилася з шанувальниками в соцмережах.

Також названі найбільш провальні вбрання зірок, які здавались недоречними на червоній доріжці " Золотого глобуса" 2019 року.

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