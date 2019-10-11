Зважені та щасливі 9 сезон 7 випуск: хто покинув проект

Тренери з учасниками шоу Зважені та щасливі (фото: прес-служба СТБ)

Команда помаранчевих не змогла впоратися з рекордним антибонусом за всю історію проекту

Зважені та щасливі 9 сезон сьомий випуск відбувся вчора, 10 жовтня, на телеканалі СТБ. Нагадаємо, що учасників проекту чекало чергове складне випробування - їм належало побороти страх висоти і пройтися між будинками! Ведуча проекту – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. До речі, з кожної пари проходив лише один партнер – який менше старався протягом шести тижнів на проекті.

До фінішу не зміг дійти ніхто, але майже всі відпрацювали свої антибонуси, крім кількох учасників.

У команди помаранчевих був найбільший антибонус за всю історію проекту - +20кг! Від якого, звичайно, вони не змогли позбутися. Під жовтою лінією виявилася Лала з помаранчевої команди і Наташа з рожевої. Учасники вирішили, що Наташа більш сильний конкурент і працює на проекті краще, Лала недопрацьовує і могла б скидати більше зі своєю вагою.

Лала Алієва не змогла впоратися із завданням (фото: прес-служба СТБ)

Лала Алієва і Руслан Садовий(фото: прес-служба СТБ)

Вже завтра в 10:00 на телеканалі СТБ у ток-шоу "Зважся!" глядачі побачать, чи продовжує працювати над собою Лала. В студію прийде лікар, яка розповість, що насправді заважає дівчині схуднути – лінь або здоров'я. Також гостею програми стане учасниця проекту "Холостяк" Анетта Жорна – якою буде їхня зустріч з Іраклі і що зараз в особистому житті фіналістки романтичного реаліті?

Зважені та щасливі 9 сезон - як пройшов 6-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 6 від 03.10.2019

Тиждень самостійних тренувань в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 6 від 03.10.2019 почалася. У покарання за грубе "філонство" Марина Боржемська, Іраклі Макацарія і Аніта Луценко покинули табір для схуднення на цілих 7 днів. Щоб відсутність тренерів не позначилося на вазі учасників згубно, їм доведеться займатися вдвічі більше. Але чи всі до цього готові і відчувають відповідальність? Дивіться онлайн 6 випуск Зважені та щасливі 2019, хто візьме на себе командування важковаговиками? А хто вирішить відпочити зайвий раз, поки ніхто не бачить? Правда про те, як і хто працював на шостому тижні, обов'язково спливе на зважуванні. Боржемська чекає від героїв класних результатів. Вона думає, що страх і самотність пішли їм на користь. А чи не помилиться вона? І чи зможе Микола Ворошнов нарешті порадувати тренера-чемпіона великими цифрами зі знаком мінус на вагах? Дізнайтеся прямо зараз у новому випуску 9 сезону Зважені та щасливі від 03.10.2019.

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія назвав топ-5 порад для красивого тіла - і ніякої хімії!