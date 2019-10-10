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Зважені та щасливі 9 сезон: учасників чекає небезпечне випробування на висоті між будинками

Lite » Стиль життя 10.10.2019 - 12:11
Зважені та щасливі 9 сезон: учасників чекає небезпечне випробування на висоті між будинками
Аніта Луценко та Микола Ворошнов (фото: прес-служба СТБ)

Кожен повинен буде подолати страх висоти

Сьогодні, 10 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться сьомий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Сьогодні учасникам належить пройти випробування на висоті між будинками. Але тільки один партнер з пари буде проходити перешкода – той, хто намагався за час проекту менше.

Сьомий тиждень проекту подарує учасникам випробування заввишки. Еталоном проходження понад складного конкурсу буде досвідчений спортсмен і сертифікований тренер кросфыт-студій, а ще рік тому учасник проекту, Богдан з червоної команди. У минулому році він разом з батьком виграв основне зважування, скинувши 75 кг при початковій вазі 168 кг

Зважені та щасливі 9 сезон: учасників чекає небезпечне випробування на висоті між будинками

Зважені та щасливі 9 сезон: учасників чекає небезпечне випробування на висоті між будинками

Участнрикам шоу Зважені та щасливі 9 сезон сьомий випуск належить подолати свої страхи (фото: прес-служба СТБ)

Але подолати страх висоти будуть змушені не всі. Аніта визначить у кожній команді учасника, який час від часу виїжджає за рахунок свого партнера на зважуванні. Так що партнер, який за півтора місяці скинув більше, буде відпочивати. "Ліниві" повинні будуть скинути в прямому сенсі всю вагу, яку позбулися їх більш умілі напарники за сім тижнів.

Чи зможе Лала нарешті довести всьому табору, що вона не сама слабка і дістатися до фінішу? Весь вагу, який не скинуть Аніта перетворить в анти-бонуси. Тренери дозволять своїм підопічним відпрацювати додаткові кілограми до зважування. Всі команди скористаються цим шансом, і хто вийде на зважування з найбільшою анти-бонусом в історії проекту – 20 кг! Дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон шостий випуск дивитися онлайн

Нагадаємо, що шостий випуск популярного проекту відбувся 3 жовтня. До речі, за підсумками шостого випуску Альона Гребенюк залишилася без партнера!

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 6 від 03.10.2019

Тиждень самостійних тренувань в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 6 від 03.10.2019 почалася. У покарання за грубе "філонство" Марина Боржемська, Іраклі Макацарія і Аніта Луценко покинули табір схуднення на цілих 7 днів. Щоб відсутність тренерів не позначилося на вазі учасників згубно, їм доведеться займатися вдвічі більше. Але всі до цього готові і відчувають відповідальність? Дивіться онлайн в 6 випуск Зважені та щасливі 2019, хто візьме на себе командування важковаговиками? А хто вирішить відпочити зайвий раз, поки ніхто не бачить? Правда про те, як і хто працював на шостому тижні, обов'язково спливе на зважуванні. Боржемская чекає від героїв класних результатів. Вона думає, що страх і самотність пішли їм на користь. Не помилиться вона? І чи зможе Микола Ворошнов нарешті порадувати тренера-чемпіона великими цифрами зі знаком мінус на вагах? Дізнайтеся прямо зараз у новому випуску 9 сезону Зважені та щасливі від 03.10.2019.

Як виглядати на 100% без дорогих б'юті процедур: секрети тренера "Зважені та щасливі" Ніякої хімії і добавок: топ-5 порад для красивого тіла від Іраклі Макацарія
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