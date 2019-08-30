Зважені та щасливі 9 сезон: хто став учасником проекту

Тренери з учасниками (фото: прес-служба СТБ)

Команди учасників нового сезону Зважені та щасливі вже сформувалися

Кожен четвер о 19:00 на телеканалі СТБ глядачі стежать за найвагомішим проектом країни «Зважені та щасливі». Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Дієтолог Світлана Фус. Психолог – Ганна Кушнерук. В цьому році за нову і щасливе життя будуть боротися 18 учасників: 9 чоловіків та 9 жінок. Їх об'єднують дві проблеми: вони мають зайву вагу, і вони самотні. У першому випуску товстунчики розповіли свої історії набору ваги і невдач в особистому житті. Незважаючи на те, що на проект вони прийшли по одному, у першому ж випуску їх об'єднали в пари чоловік-жінка.

«Ми не схиляємо побудувати любов або відносини. Ми просто даємо те, що вони хотіли – партнера, з яким вони будуть проходити конкурси, тренуватися, харчуватися. Можливо, вони зрозуміють, що одинаком бути краще і всі проблеми надумані. Учасники не зобов'язані бути в парі, яку підібрав психолог Аня Кушнерук. Кожні кілька тижнів будуть проходити перерозподілу, та учасник може сказати, що він хоче бути одинаком або вибрати іншого партнера. Ми даємо їм можливість спробувати, якого це бути самому», - коментує креативний продюсер проекту Євген Тунік.

Всі зважуються по парам, але виганяють по одному – хто найменше скинув. Вже після першого тижня хтось залишиться без пари. Людині, який втратив партнера, час замислитися, чи потрібен йому партнер або він захоче дійти до фіналу сам.

Команда Іраклі Макацарія

Михайло Воробйов і Тамара Мумладзе

Тамара Мумладзе (29 років, 123 кг)

Більше 10-ти років працює з дітками. Була і нянькою, і вихователем, і адміністратором в дитячому центрі. Обожнює дітей, вважає всіх їх своїми, але рідних поки немає. Лікарі сказали, що зайва вага не дасть їй завагітніти. Тамара з дитинства повна. У 6 класі важила 80 кг. На шкільне виступ довелося одягнути весільну сукню мами, оскільки це єдине, що налізла на неї. Мріє відчути себе тендітною маленькою дівчинкою.

Михайло Воробйов (34 роки, 158 кг)

Майстер чоловічих стрижок з експрес-перукарні на Троєщині. Працює в жіночому колективі. В 11 класі важив 96 кг. У 2009 році - 110 кг, потім зламав гомілку і два роки лежав, вів малорухливий спосіб життя, після чого почав набирати вагу. Михайло хоче покращити здоров'я, оскільки є фізичний дискомфорт.

Сергій Бовтюк і Олена Гребенюк

Альона Гребенюк (43 роки, 107 кг)

Після початку служби в театрі проживала періоди злетів і фінансових криз. Була тренером у проекті «Фабрика зірок», зараз керує вокальною студією. Олена була повна з дитинства. Закінчувала школу у вазі 115 кг. Вона хоче стати прикладом для доньки. Будучи повним дитиною, Олена вміла відстояти себе. Ліза дуже переживає з приводу своєї зовнішності, не виходить бути такою ж сильною у плані витримки до напору глузувань однолітків.

Сергій Бовтюк (42 роки, 148 кг)

До 40 років Сергій забезпечив себе всім матеріальним. Але для повного щастя не вистачає сім'ї. За фахом ветеринарний лікар. Більше 10-ти років пропрацював за кордоном. Зізнається, що це важка і жорстока робота. Не раз при роботі доводилося стримувати сльози. Зустріти ту єдину за кордоном не пощастило, тому повернувся в Україну, в надії знайти своє щастя. Зараз Сергій підприємець, у нього свій інтернет-магазин автозапчастин. Він завжди був повний. У 3 класі лікарі поставили ожиріння 2 ступеня. Після ДТП, в якому дивом залишився живий, кожен рік став набирати по 10 кг.

Наталя Кириленко і Микола Крицький

Наталія Кириленко (26 років, 118 кг)

Сильна і самостійна жінка. За освітою менеджер по організації сваривального виробництва, отримала розряд зварника. Працює продавцем в лікеро-горілчаному магазині. Синові 5 років, виховує його сама. Мріє про великий повноцінній сім'ї, де буде люблячий батько.

Ніколи не вважала себе худий, але тепер розуміє, що в дитинстві проблема була не з вагою, а в голові. З 9-го класу важила 70 кілограм, і вага тримався до студентства, де додала за роки навчання 25 кг (до 95кг) від переїдання нездоровою їжею (хіт меню – локшина швидкого приготування). За останні три роки набрала ще 30 кг, пов'язує всі зі стресом і гормональними збоями в роботі організму.

Микола Крицький (28 років, 223 кг)

Почав набирати вагу ще в дитинстві, завжди любив смачно поїсти. У 7 класі важив більше 100 кг, з-за чого був об'єктів для насмішок. Міг постояти за себе і в школі навіть «скрутив» каратиста, після чого кількість тих, хто над ним познущався, серйозно зменшилася. Займається домашнім господарством. Микола оператор доїльної установки. Доглядає за свинями та коровами. Впевнений, що у його майбутньої обраниці буде все, що вона побажає.

Лала Алієва і Руслан Садовий

Лала Алієва (23 роки, 178 кг)

У 8 років Лала захворіла, наслідки – астматичний статус, в результаті бронхіальна астма алергічного генезу, гормональне лікування і сильний набір ваги. Повнота давала приводи для знущань однолітків, тому пішла після 9 класу в медичне училище. Переїхала в Київ 5 років тому по закінченню навчання, почала працювати у відділенні нейрохірургії БСП, де до цього від інсульту лікувалася мама. Вага заважає в роботі, швидко втомлюється. Лала дуже хоче мати сім'ю, дітей і бути коханою.

Руслан Садовий (40 років, 129 кг)

Руслан – відповідальний батько, змушена багато працювати, щоб прогодувати двох дітей, яких виховує сам після смерті дружини. Продавець-консультант овочевого відділу супермаркету. Поправився після 30 років через малорухливого способу життя. Руслан мріє показати дітям Європу, звозити в Єгипет, але одному піднімати двох дітей складно. Ще й в такій вазі.

Інна Мазура і Павло Назаренко

Інна Мазура (29 років, 100 кг)

Працює продавцем у цигарковому кіоску. Природа нагородила грудьми 14 розміру, як і чоловічою увагою у зв'язку з цим. Багатьом чоловікам цікаво доторкнутися, сфотографуватися, але серйозних намірів ніхто не проявляє. Інна втомилася бути сексуальним об'єктом і одного разу навіть їздила на консультацію до пластичного хірурга з приводу операції по зменшенню грудей. В цьому її зупинила вартість – 3000 доларів, тоді вона дізналася, що груди не тільки 14 розміру, але і важить 14 кілограмів. Інна була худою, розкішну і сексуальною дівчиною, носила тільки міні-спідниці і блузки з декольте. Вага почала набирати після початку статевого життя і пов'язує це з гормональною перебудовою організму.

Павло Назаренко (32 роки, 182 кг)

З дитинства був повним. Захоплювався КВК і в студентські роки грав у команді. Тоді його повнота допомагала бути смішніше на сцені. Але за останні 6 років і 3 відносин набрав більше 61 кілограма, оскільки важко переносить самотність і розставання. Є моделлю для магазину одягу «Богатир», раніше знімався в серіалі «Єфросинія» і рекламі для магазину АТБ (пельменів, вареників, цукру).

Команда Марини Боржемской

Катерина Лук'яшко і Олександр Гончаров

Катерина Лук'яшко (25 років, 127 кг)

Катерина була повною завжди. За словами Каті, однією з причин, яка частково вплинула на ранній набір ваги, став гіпоталамічний синдром (комплекс ендокринних, обмінних, вегетативних розладів, обумовлених патологією гіпоталамуса). Завжди любила смачно поїсти і ніколи не займалася спортом. Катя хоче змінити себе, щоб створити відносини. Вона реалізувалася в кар'єрі, але в особистому житті одні невдачі. Працювала журналістом у багатьох виданнях: починаючи від невеликої районної газети закінчуючи місцем, де зараз працює редактором – сайт Gazeta.ua. У підпорядкуванні Каті тепер навіть є кілька журналістів. Вона вважає, що досить успішна і добре заробляє.

Олександр Гончаров (30 років, 167 кг)

Був худим до 11 років. Потім перестав ходити на фізкультуру і харчувався бабусиними пиріжками, швидко набрав і особливо не худнув. Максимальна перемога над вагою – схуднення на 15 кг, потім набрав знову до 150. Саша проектує 3D дизайни сайтів архітектурним студіям. Гроші витрачає на розваги – нову приставку або квитки на концерти.

Богачова Анна і Микола Ворошнов

Анна Богачова (23 роки, 123 кг)

У дитинстві мріяла займатися пауерліфтингом. Заняття приносили задоволення, а разом з ним і додаткові кг. З часом вона піднімала вага, який перевищував її власний. Приходячи на тренування, всю злість від кривдників, які дорікали за зайву вагу, Аня перетворювала в силу, завдяки якій піднімала гирі. Аня всерйоз планувала займатися цим спортом, вже були досягнення. Але підвело здоров'я. Дівоча спина не витримала навантажень: надриви, постійно випадають диски не дозволили їй продовжувати. Лікарі попереджали, що із-за зриву спини Аня може злягти. Кар'єрі прийшов кінець. Аня ніколи не була худою, на відміну від старшої сестри. Танці в дитинстві не допомогли побороти зайву вагу. Основну частину ваги набрала під час тримісячного постільної режиму через зламаної ноги.

Микола Ворошнов (33 роки, 220 кг)

Після перемоги в першому сезоні, Микола повернувся в спорт, був гравцем хокейної команди і тренером, працював у Канаді. Але потім відправився на передову потай від батьків і друзів. Учасник бойових дій в зоні АТО, потрапив туди добровільно і демобілізувався відповідно до закінчення зазначеного терміну. Зараз займається активною допомогою братам з фронту, періодично їздить в зону АТО, допомагаючи продуктами. Не може знайти іншого заняття для себе по поверненню додому, тому думками завжди там. Коля дав обіцянку своїм товаришам, яких вже немає в живих, що приведе себе в порядок. В АТО почав знову набирати вагу: неправильне харчування (згущене молоко, бутерброди, мівіна) і відсутність режиму відпочинку і сну на фронті, стрес.

Всім учасникам «Зважених» і людям, у яких порушено харчову поведінку, потрібно постійно правильно харчуватися і займатися спортом, інакше вони повернуться на свою вагу або навіть більший, ніж був.

Рима Пенджиева і Євген Москаленко

Рима Пенджиєва (35 років, 122 кг)

Учасниця проекту «Дом-2». Потрапила туди в 24 роки, перемогла у конкурсі «Міс глядацьких симпатій», провела на проекті більше двох років. Також працювала як модель ХL. Риму вважала себе безплідною, але в 22 роки вдалося завагітніти від коханого чоловіка. У цей момент тато почав пити, було багато стресів, стався викидень. Улюблений її зрадив, і вони розлучилися. Саме в цьому депресивному стані вирушила за кращим життям участь в реаліті-шоу в Москву. До 17 років важила 57 кг. Набір ваги пов'язує з початком статевого життя і гормональною перебудовою.

Євген Москаленко (33 року, 150 кг)

Женя - майбутній мер міста Дніпро. Принаймні, він так говорить. Поки Женя директор і власник будівельної компанії. Підприємство невелике, близько 6-ти осіб. Його підприємство займається реконструкцією державних установ: шкіл, лікарень, дитячих садків.

У 2005 році Женя отримав Майстра спорту з боксу. Займався ним професійно, 3 роки був у складі збірної України. Був чемпіоном міста і області у своїй вазі. Був переможцем багатьох українських і міжнародних поєдинків з боксу. Але спорт не приносив стільки грошей, скільки він хотів, а, навпаки, вимагав все більше і більше вкладень. Тож довелося залишити спорт і йти працювати. Тренування закинув, режим харчування збився, перекуси і нічний жор зробили свою справу. Вага різко збільшився.

Тарас Яцемирский і Людмила Чаднова

Людмила Чаднова (33 роки, 144 кг)

Співвласник кількох продуктових магазинів. Керує невеликим колективом, 15 людей у підпорядкуванні. Худий не була ніколи, але сильно поправлятися початку після школи під час навчання в інституті. Хоче стати матір'ю. «Вважає» біологічні годинники і думає, що для реалізації в материнстві залишилося два роки максимум, інакше її мрія не збудеться.

Тарас Яцемирский (31 рік, 174 кг)

Тарас працює проектувальником обладнання. Він інженер-технолог з хорошою посадою і гонораром, власною квартирою і дитячою кімнатою, але немає в його житті тієї, яка зможе внести в будинок сімейний затишок. Повний з дитинства, вага перевищив норму в 6 років. Був недобір ваги в ранньому віці, і батьки перегодували калорійними продуктами. Однокласники дражнили і ображали, за що Тарас міг вдарити у відповідь.