Вона не змінюється! 49-річна Наомі Кемпбелл захопила красою та молодістю у новій зйомці

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Легендарна модель знялася для Guardian Weekend

Наомі Кемпбелл – одна з головних супермоделей 90-х. І, мабуть, їй єдиній із плеяди знаменитих красунь тих часів, включаючи Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту і Клаудію Шиффер, вдалося залишитися неймовірно популярною в професії. Вона досі ходить по подіуму, беручи участь у найкращих показах, знімається для рекламних кампаній і дає інтерв'ю численним виданням. Що не дивно: виглядає Наомі, як і раніше, розкішно, а гучне ім'я зірки тільки грає на руку брендам і журналам.

Наомі в новій зйомці (фото: instagram.com/naomi)

Одне з останніх видань, який прикрасила Наомі, – Guardian Weekend. У фотосесії до випуску Кемпбелл приміряла масу стильних нарядів: костюм з деніму, який доповнила білою сорочкою і масивними чорними черевиками, класичну рожеву жіночну блузу, золотисту сукню, екстравагантні дизайнерські вбрання... В кожному з них Наомі виглядала свіжо і стильно.

Наомі в новій зйомці (instagram.com/guardianweekend)

Також Наомі дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла не тільки про кар'єру і труднощі, з якими їй, як темношкірої моделі, довелося зіткнутися, а й про особисте життя. Виявляється, серце вільне і вона закохана і щаслива. Правда, модель не стала зізналася, в кого. Але це, за її словами, "скажено інтригуюче". Наомі поділилася важливим відкриттям для себе, на яке у неї пішли роки. "Ви повинні спочатку прийняти і полюбити себе, а не шукати цієї любові в комусь іншому. І тоді все прийде", – зізналася зірка.

Не віриться, що Наомі скоро 50 (instagram.com/guardianweekend)

Також вона розповіла, як ставиться до свого віку. Той факт, що в майбутньому році супермоделі виповниться 50, як виявилося, зовсім не бентежить нестаріючу красуню. До свого віку вона ставиться досить оптимістично і навіть, за її словами, з нетерпінням чекає на цей день. Наомі мріє відзначити ювілей в колі рідних і близьких, з тими, хто був поруч в щасливі і важкі хвилини.