Я не знала, що здатна на таке! 62-річна Шерон Стоун відкрила на карантині нові таланти

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса здивувала новими талантами

Шерон Стоун – одна найбільш знаменитих голлівудських актрис – під час карантину не сумує. 62-річна зірка вкотре довела, що талановита людина талановита у всьому. Так, невгамовна зірка вирішила спробувати себе в ролі художниці. Першу свою картину вона показала фоловерам, додавши текст: «Закінчила мою першу картину. Це дуже заспокоює» і пару хештегів про карантин. Шерон вирішила зобразити рожеві квіти, які вийшли дуже реалістичними.

Шерон вчиться малювати (відео: instagram.com/sharonstone)

В описі Стоун зазначила, що вдома легко відкрити в собі нові таланти. «Я закінчила мою картину. Я в такому захваті! Ти можеш робити те, що ніколи не робив! Вау! Це, загалом-то виглядає, як щось... Це мій маленький крок до вивчення нового. Сподіваюся, ви робите щось цікаве. І сподіваюся, ви в безпеці».

Виглядає зірка умиротвореною і щасливою. А до того ж – стрункою і стильною. Для домашнього проведення часу вона вибрала яскравий об'ємний светр з кольоровим принтом. Волосся Шерон зібрала у високий пучок, що зробило лук ще більш молодіжним. Не обійшлося і без легкого макіяжу.

Зірка не устет дивувати (фото: instagram.com/sharonstone)

Шанувальники оцінили як зовнішній вигляд вічно молодої зірки, так і її таланти. «Чудово», – не втрималася давня подруга Шерон, супермодель Наомі Кемпбелл. «Прекрасна робота, Шерон», «Мені дуже подобається!», «Вау», – захоплюються фоловери.

Нагадаємо, Шерон Стоун веде досить активний спосіб життя. Вона любить з'являтися на світських подіях, а потім демонструвати свої образи в особистому мікроблозі. Також зірка часто бере участь у зйомках для глянцевих журналів. Одна з недавніх робіт Шерон – для знаментого глянцевого журналу Harper's Bazaar. У фотосесії знаменитість постала в спокусливих образах і вечірніх кутюрних сукнях. Компанію їй склав молодий актор, модель і ресторатор – 35-річний Адам Сенн.