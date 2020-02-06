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Шикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжку

Lite » Мода 06.02.2020 - 19:19
Шикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжку
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса блищить в Лос-Анджелесі

Шерон Стоун останнім часом часто радує стильними виходами. Причому 61-річна актриса демонструє не тільки трендові речі, але і своє як і раніше струнке тіло. Нещодавно вона показала одразу два образи у вузьких шкіряних штанах – обидва справили в мережі справжній фурор. І ось – новий блискучий вихід! Зірка "Основного інстинкту" з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, відвідавши відкриття виставки Vanity Fair: Hollywood Calling. І стала без перебільшення головною її окрасою.

Шикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжкуШикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжку

Шерон в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/sharonston)

На захід вона прийшла в блискучому комбінезоні з темно-синьої тканини, суцільно покритої паєтками, зверху на який була накинута золотиста кофта. В руках у зірки був золотистий клатч їй в тон. А доповнювали у всіх сенсах сяючий образ сережки з перлами і позолотою, а також великі сонцезахисні окуляри. Волосся їй поклали в об'ємну укладку зробили бездоганний макіяж. Здається, зірка й сама була в захваті від свого розкішного образу – вона із задоволенням позувала фотографам і просто світилася від щастя.

Шикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжку

Шарліз Терон в стильному стриманому образі (фото: прінтскрін instagram.com/voguerussia)

Крім Шерон, на івенті з'явилося безліч інших знаменитостей, включаючи Кейтлін Дженнер, Демі Мур з дочкою, Ешлі Грін і Шарліз Терон. 44-річна зірка "Скандалу" також здивувала незвичайним вбранням: вона прийшла на вечір у смугастій сукні цегляно-чорного кольору. Доповнили образ чорний широкий ремінь на талії, ботильйони і сірий клатч.

Шикарна жінка: 61-річна Шерон Стоун в сяючому комбінезоні підкорила червону доріжкуШерон обожнює комбінезони (фото: instagram.com/sharonston)

Нагадаємо, Стоун – велика прихильниця комбінезонів. Особливо стильно виглядає вона в шкіряних речах, доводячи, що при правильному підході вони доступні будь-якому віці. Доповнювати їх зірка обожнює своїми улюбленими великими сонцезахисними окулярами, контрастним взуттям, а також об'ємними пальто.

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