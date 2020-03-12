У зухвалих вбраннях і в обіймах молодого хлопця: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертій зйомці для Harper's Bazaar

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса прикрасила нову обкладинку

Шерон Стоун стала героїнею нового номера Harper's Bazaar Індія. Актриса, якій 10-го березня виповнилося 62 роки, вирішила вкотре довести, що роки над нею не владні. Актриса з'явилася в досить відвертих образах. А компанію їй склав молодий актор, модель і ресторатор – 35-річний Адам Сенн.

Нова зйомка Шерон (фото: instagram.com/bazaarindia)

Глянець виклав в мережу кілька роликів зі зйомок, оформлених як діджитал-обкладинки. Таким чином, до речі, Стоун вдалося уникнути розмов про те, що її квітучий зовнішній вигляд – це результат фотошопа. На всіх відео вона виглядає неймовірно молодою і сяючою, буквально випромінюючи щастя і позитив.

Глянець зробив кілька обкладинок (відео: instagram.com/bazaarindia)

Актриса приміряла багато незвичайних речей, включаючи вечірнє плаття в паєтках, розкішні кутюрні, а також досить зухвалі. На одній обкладинці вона з'явилася в чорній сукні з глибоким декольте, до якої їй підібрали розкішне кольє з діамантами. На іншій зірка сидить зверху на машині, демонструючи своє струнке тіло. Ще на двох вона позує в компанії молодого хлопця: вони захоплено розмовляють на заправці, а також обіймаються, сидячи на мотоциклі. У чорно-білій сукні з пишними воланами, напівпрозорих гольфах, з оголеними стегнами, Стоун виглядає просто чарівно.

"Вперше в історії неповторна Шерон Стоун (@sharonstone) прикрасила обкладинку індійського випуску... Шерон не поважає норму. Від її новаторських ролей в кіно до її рішучої пропаганди проблем, близьких її серцю, вона кидала виклик статус-кво протягом десятиліть. Вона розповідає Сонам К. Ахаджа (@sonamkapoor) про славу, фемінізм і пошук кохання в Інтернеті", – написали на сторінці відомого глянцю.

Шерон виглядає молодою і щасливою (відео: instagram.com/bazaarindia)

Шерон поділилася новою зйомкою на своїй сторінці в Instagram, подякувавши всім причетним до фотосесії та інтерв'ю. Адам також залишився в захваті від роботи з популярною актрисою. Він зробив пост у власному мікроблозі, написавши: "З прекрасною @sharonstone для живої обкладинки @bazaarindia. Який дивний час, такий блискучий талант, який випромінює ця красива жінка. Велике спасибі".