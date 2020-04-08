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Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 10:56
Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля
Фото: Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Пара відповіла наа питання шанувальників

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова активно готувалися до весілля, яке повинно була відбутися в травні. Під час відпочинку на Балі в січні шоумен зробив пропозицію своїй коханій і вона відповіла згодою. Дівчина була зайнята підготовкою до торжества, встигла вибрати кілька суконь, знайти місце проведення церемонії, домовитися з фотографом і т. д.. але карантин і пандемія коронавіруса в світі сплутала парі всі карти. Закохані заговорили про те, щоб відкласти весілля і навіть намітили нові дати.

Так, Даша і Микита вирішила відповісти на запитання підписників, і найбільш хвилюючою і цікавою для шанувальників стала тема весільного торжества. Закохані зазначили, що, найімовірніше, 23 травня розпис не відбудеться, їм доведеться почекати і планувати весілля вже на осінь.

"Через карантин, швидше за все, нам потрібно буде переносити весілля. Ми не знаємо, що буде відбуватися далі, тому взяли додаткову дату у вересні", - зізналася Даша.

Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля

Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля

Фото (instagram.com/kvittkova, instagram.com/nikitadobrynin)

А поки пара "виховує" малого Каспера – у закоханих з'явилося миле двомісячне кошеня. Микита і Даша вважають, що цей пухнастий клубочок щастя стане прекрасним тренуванням перед появою діток.

Закохані діляться першими досягненнями Каспера – кошеня полюбило стильну кыгтеточку, а також "оселилося" у власному будиночку.

Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля

Не знаємо, що буде: Холостяк 9 з нареченою засмутили новинами про весілля

Фото (instagram.com/kvittkova, instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін по достоїнству оцінив "карантинний" спокусливий образ Даші Квыткової. Дівчина оголила ніжки в пікантній укні-піджаку.

Холостяк-9 з нареченою висловилися про перенесення весілля і кризу у стосунках Дозвольте собі помилятися: наречена 9-го Холостяка дала мудрі поради про стосунки
Новини України ХолостякМикита Добринін
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