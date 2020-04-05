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Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від "карантинного лука" своєї нареченої

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2020 - 18:36
Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від "карантинного лука" своєї нареченої
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Навіть під час самоізоляції Даша приміряє пікантні вбрання

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена, переможниця проекту Дарія Квіткова вже не один тиждень залишаються вдома, дотримуючись правил карантину - до того ж, пара в березні прилетіла з США, де їм довелося достроково перервати навчання в мовній школі. На самоізоляції вони багато дивляться фільми і серіали, не забуваючи ділитися рекомендаціями з шанувальниками, а також регулярно роблять тренування, щоб тримати себе у формі. А тепер їм стало ще веселіше - адже Микита виконав давню мрію Даші і подарував їй кошеня!

Так що дівчина багато возиться з малюком, якого назвали Каспер. А ще Квіткова вирішила, що карантин - не привід не думати про свій зовнішній вигляд, так що продовжує радувати улюбленого сексапільними і пікантними образами. Свій новий "карантинний лук" дівчина показала в Instagram.

Даша приміряла чорні топ і короткі шортики, а зверху одягла піджак оверсайз. Бежеві босоніжки на підборах і нюдовий макіяж доповнюють ефектний образ. Красуня зробила кілька знімків біля дзеркала, красиво позуючи стоячи і присівши навпочіпки.

Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від &quot;карантинного лука&quot; своєї нареченоїТи у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від &quot;карантинного лука&quot; своєї нареченої

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Оцініть мій карантинний look від 1 до 10", - попросила підписників Квіткова.

Одним з перших оцінив її коханий, тут же залишивши коментар.

"Звідки ти у мене така гаряча?" - поцікавився Добринін.

Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від &quot;карантинного лука&quot; своєї нареченої

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі теж залишилися в захваті і почали обсипати Дашу компліментами.

Раніше щаслива дівчина поділилася історією появи в їхній родині малюка Каспера.

"Я неймовірно сильно хотіла котика, але Микита весь час говорив, що у нас вже є вдома один кіт і навіщо нам другий. Кожен раз я розчулювалася фотографіям і відео,які знаходила на просторах інтернету. Спамила директ подруги,тому що весь час скидала їй,щоб вона теж посміхнулася. Одного разу, Ліна мене так і запитала: «У тебе якась проблема з котами?», тому що кількість відео просто вийшла за норми адеквата. Микиті більше хотілося собаку і через це у нас відбувалися маленькі суперечки.

Я прийшла в шок і розридалася, як маленька дівчинка,коли побачила вдома маленький клубочок вовни. Я сиділа працювала,коли Микита прийшов додому, тому не відразу зрозуміла, звідки звук нявкання. Якщо чесно, я подумала, що це знову втік сусідський кіт,тому навіть вийшла відкрити двері,щоб відправити котика назад. Повернувшись до зали, я застопорилася, а потім спустилася на підлогу і стала плакати.

Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від &quot;карантинного лука&quot; своєї нареченої
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Микиті дуже сподобався цей котик і він вирішив купити його додому, адже я всі вуха йому про це прожужжала. Якщо це не любов, то що тоді? Знайомтеся, Каспер. Наш маленький шкодник і гризун", - познайомила наречена 9-го Холостяка всіх з новим членом їх сім'ї. До речі, вона вже відзначила, що котик буде для них відмінним тренуванням перед появою дітей.

Ти у мене така гаряча: Холостяк 9 прийшов в захват від &quot;карантинного лука&quot; своєї нареченої

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 з нареченою висловилися про перенесення весілля через коронавірус і кризу у відносинах.

Тренування перед дітками: Холостяк-9 здійснив мрію своєї обраниці Холостяк-9 з нареченою висловилися про перенесення весілля і кризу у стосунках
Новини України ХолостякМикита Добринін
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