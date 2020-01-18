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Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2020 - 18:43
Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Вперше в історії проекту Холостяк головний герой зіграє весілля з його переможницею

Учасник шоу Холостяк 9 Микита Добринін вже більше року разом зі своєю обраницею - переможницею проекту Дашею Квітковою. У січні парочка за прикладом багатьох полетіла на відпочинку на райський острів Балі, причому майже на весь місяць. Вони засмагають і купаються в океані і з задоволенням вивчають різні куточки екзотичного містечка, однак ця поїздка запам'ятається їм на все життя з іншої причини - саме в Індонезії Микита зробив коханій пропозицію! Звичайно ж, вона погодилася.

Своєю радістю вони поспішили поділитися з шанувальниками в мережі, а крім того, показали обручку і відео самого моменту пропозиції руки і серця. В інтерв'ю сайту СТБ Добринін і Квіткова поділилися подробицями своїх романтичних заручин і відповіли на питання, коли ж весілля.

Микита розповів, що чекав того самого моменту, щоб покликати Дашу заміж - і Балі ідеально підійшло для цього.

"Я б зробив пропозицію і раніше. Але шукав особливий момент, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Скажу чесно, що спочатку було кілька ідей. Але коли зрозумів, що нас чекає поїздка на Балі, вирішив зробити пропозицію тут. Цей острів неймовірно красивий, загадковий і частково містичний", - зізнався чоловік.

Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Йому вдалося замаскувати підготовку під нібито фотосесію - в результаті все пройшло просто чудово.

"Все склалося ідеально. На території вілли, де ми живемо, нам запропонували організувати фотозйомку. Це далеко в горах, де абсолютно немає людей. Я зрозумів, що це ідеальне місце для пропозиції. Тому мені було легше завуалювати все, що відбувається на той момент: приготована вечеря, атмосфера", - каже Добринін.

Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін на Балі (instagram.com/kvittkova)

Його кохана ж розповіла, що у неї були думки про те, що важливий момент може статися саме під час цього відпочинку, і вона дуже щаслива.

"Це було так забавно. Мене поставили спиною до всього, що відбувається на кілька хвилин і заборонили повертатися. Я здогадувалася, що це може статися саме тут. Але зізнаюся, що за пару днів до пропозиції, ці думки мене покинули. Я подумала, що, напевно, це станеться не на Балі, а десь в іншому місці. Емоції переживаю найщасливіші!" - заявила новоспечена наречена.

Шукав особливий момент: Холостяк 9 з обраницею розповіли про заручини на Балі

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін на Балі (instagram.com/kvittkova)

Що стосується весілля, про це вони задумаються трохи пізніше, а поки просто насолоджуються новим статусом.

"Ми хочемо поки насолодитися цією подією у нашому житті. А після почнемо вже планувати і думати, як організувати весілля. Поки приймаємо привітання від близьких, друзів, знайомих і зовсім незнайомих нам людей. Але мені вже прям зараз почали писати різні агенції з організації весіль", - поділився Микита.

Нагадаємо, раніше переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова зробила несподіване зізнання про відпочинок на Балі з коханим.

Нарешті: Холостяк 9 зробив пропозицію обраниці (відео) Починали проступати сльози: переможниця Холостяк 9 зробила несподіване зізнання про відпочинок на Балі
Новини України ХолостякМикита Добринін
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