"Зла не тримай": інтернет-користувачі проігнорували рок-баладу Віри Брежнєвої

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Віра поділилася з фанатами уривком відео, однак ніхто його не прокоментував

Віра Брежнєва, українська сольна співачка, колишня учасниця групи "ВІА-гра", яка нещодавно показала, як повеселилася на дні народження сестер, в якості експерименту вирішила записати рок-баладу в дуеті з російської телеведучою, а з недавнього часу і співачкою Оленою Север.

На своїй сторінці в соцмережах Віра Брежнєва розмістила уривок з відео на пісню "Зла не тримай" і залишила підпис про те, що їй випала можливість спробувати виконати пісню в незвичному для себе жанрі — рок-балада.

Відео: публікація Віри Брежнєвої (instagram.com/ververa)

"Багато хто з вас знає, що я люблю експериментувати. І в минулому році, трапилася ще одна можливість вийти за рамки звичного - мені запропонували виконати пісню в незвичному для мене жанрі: рок-балада. Більш того, це дует. Зовсім скоро зйомки кліпу, а поки шматочок нашого новорічного номера з @sever_elena", — підписала публікацію Віра.

Скріншот: Публікація Віри Брежнєвої (instagram.com/ververa)

За три години в мережі публікація набрала майже 200 тисяч переглядів від підписників співачки, однак жоден з них не прокоментував відео. Залишається тільки гадати, чому підписники проігнорували нову роботу Віри і не залишили ані позитивних, ані негативних відгуків під постом.

Читайте також про те, що нещодавно Віра Брежнєва поділилася з підписниками сімейним фото, на якому була зображена вона і дві її дочки. Користувачі мережі зазначили, що всі дівчата на фото виглядають, як рідні сестри, а не як мати і її дочки.

Стало також відомо, що продюсер Олександр Цекало розлучився з сестрою Віри Брежнєвої — Вікторією і заручився з іншою дівчиною, з якою планує завести нову сім'ю.

А ще недавно, шанувальники змогли оцінити неймовірний образ співачки, в якому вона прийшла на вечірнє шоу одного з російських телеканалів.

Факти Віри Брежнєвої (фото: РБК-Україна)