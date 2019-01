"Зла не тримай": інтернет-користувачі проігнорували рок-баладу Віри Брежнєвої

Багато хто з вас знають, що я люблю експериментувати. І в минулому році, трапилася ще одна можливість вийти за рамки звичного - мені запропонували виконати пісню в незвичному для мене жанрі: рок-балада. Більш того, це дует. Зовсім скоро зйомки кліпу, а поки шматочок нашого новорічного номера з @sever_elena #ВераБрежнева #ЕленаСевер #ЗлаНеДержи

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 13, 2019 at 9:52pm PST