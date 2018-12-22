"Платье просто бомбическое": Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка анонсировала выход российского фильма "Елки 7: Последние" с ее участием

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно выступила в Москве на премии Муз-ТВ, похвасталась шикарным платьем цвета фуксии. В нем артистка вместе с супругом пришла на шоу "Вечерний Ургант", где анонсировала скорый выход в прокат фильма "Елки 7: Последние" с ее участием.

"После 10ти дней болезни это платье-праздник от Игоря Чапурина подарило мне настроение))", — написала певица в своем Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Фото: (instagram.com/ververa)

Фанаты просто набросились на артистку с комплиментами:

"Платье просто бомбическое. Ради него всю программу вчера посмотрела", "Вы похожи на тортик))))", "Воздушное", "Нравится ))) Реально поднимает настроение!! Так держать", "Супер-платье, я вчера весь вечер на это платье смотрела)", "Вера, Вы как всегда прекрасны!! И любой наряд смотрится на Вас великолепно", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

Также артистка анонсировала выход седьмой части "Елок" в прокат с 27 декабря. Она рассказала, что все участники видео (Константин Меладзе и Иван Ургант) приняли участие в создании киноленты. Ее супруг выступил автором саундтрека, а ведущий шоу сыграл одного из главных героев.

Видео: (instagram.com/meladzemusic)

Напомним, что ранее во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и Баскова.

Ранее Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме.

Видео: РБК-Украина