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"Платье просто бомбическое": Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

Lite » Звезды 22.12.2018 - 12:44
"Платье просто бомбическое": Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом
Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка анонсировала выход российского фильма "Елки 7: Последние" с ее участием

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно выступила в Москве на премии Муз-ТВ, похвасталась шикарным платьем цвета фуксии. В нем артистка вместе с супругом пришла на шоу "Вечерний Ургант", где анонсировала скорый выход в прокат фильма "Елки 7: Последние" с ее участием.

"После 10ти дней болезни это платье-праздник от Игоря Чапурина подарило мне настроение))", — написала певица в своем Instagram.

&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

Фото: (instagram.com/ververa)

Фанаты просто набросились на артистку с комплиментами:

"Платье просто бомбическое. Ради него всю программу вчера посмотрела", "Вы похожи на тортик))))", "Воздушное", "Нравится ))) Реально поднимает настроение!! Так держать", "Супер-платье, я вчера весь вечер на это платье смотрела)", "Вера, Вы как всегда прекрасны!! И любой наряд смотрится на Вас великолепно", — пишут поклонники.

&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

&quot;Платье просто бомбическое&quot;: Вера Брежнева потрясла фанатов шикарным look-ом

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

Также артистка анонсировала выход седьмой части "Елок" в прокат с 27 декабря. Она рассказала, что все участники видео (Константин Меладзе и Иван Ургант) приняли участие в создании киноленты. Ее супруг выступил автором саундтрека, а ведущий шоу сыграл одного из главных героев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MeladzеMusic (@meladzemusic)

Видео: (instagram.com/meladzemusic)

Напомним, что ранее во вселенной Marvel обнаружили Брежневу и Баскова.

Ранее Брежнева поразила сеть фото в необычном костюме.

Видео: РБК-Украина

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