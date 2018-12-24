"Такие стройные": Вера Брежнева повеселилась на дне рождения сестер

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица отпраздновала день рождения своих младших сестер-близнецов

Популярная певица Вера Брежнева покрасовалась в кокетливой мини юбке и прозрачной черной блузке, которые она надела ради похода на день рождение сестер – близнецов Виктории и Анастасии Галушко. Соотвествующим фото артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поинтересовалась у поклонников, любят ли они селфи в зеркале и рассказала, при каких обстоятельствах она предпочитает делать подобные снимки.

"А вы фоткаете себя в зеркале? Я да, когда мне нравится, как выгляжу и когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек", - поделилась она.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Подписчики звезды отметили, что блузка делает плечи знаменитости слишком широкими и портит общее впечатление от наряда, зато восхитились тем, как выглядит Брежнева и ее сестры-красавицы, похвалив их точеные фигуры.

"Кажется плечики чуть большеваты", "Зачем такие плечи хрупкой девушке?", "Надо определенно убрать подплечики, а то некрасиво", "Такие стройные. Как можно так, быть всегда в форме?", "Викуля так похорошела!", "Девчонки клевые", - отмечали фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева покрасовалась в торжественном розовом платье, дополнив его туфлями в тон. Певица заявила, что яркий наряд здорово поднял ей настроение.

Также певица Вера Брежнева вызвала фурор появлением на премьере фильма "Елки последние" в белоснежной пушистой шубе и изысканном белом платье по фигуре.

Правда, не все наряды артистки находят одобрение у ее поклонников, Например, фото в платье от Philipp Plein совершенно не понравилось фанам знаменитости и они назвали его "мусорным мешком".

Видео: РБК-Украина