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"Сестры": Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 09:39
"Сестры": Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица пожелала всем проводить больше времени с любимыми людьми

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно повеселилась на дне рождения сестер, очаровала поклонников новым снимком со своими дочерьми. Фото артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

На снимке на первом плане запечатлена старшая дочь певицы, 17-летняя Соня Киперман, а за ней позируют сама Вера и младшая девятилетняя Сара. Все они счастливо улыбаются.

"Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ. Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми", - подписала милый кадр Вера.

&quot;Сестры&quot;: Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми

Фото: (facebook.com/BrezhnevaVera)

Поклонники Брежневой отметили в комментариях, что все они очень красивые и выглядят, как сестры, и также поздравили знаменитость и ее семью с Новым годом.

"Сестры!", "Оу, гармония, любовь... Как много в этих звуках... Вера Викторовна, вы как я понимаю эксцентрик. От вас исходит вагон прекрасной женской энергии и тепла, даже через ФБ прошибает:))) имейте ввиду, мы вас любим", "Красивые дамы", "Прекраснейшая Богиня Вера!!!", "Красавицы", "Какое прекрасное фото и сколько позитива и счастья оно несёт! С праздниками, Верочка! И нескончаемого счастья вам и родным!", "Счастливая семья", - пишут подписчики.

&quot;Сестры&quot;: Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми

Скриншот комментариев: (facebook.com/BrezhnevaVera)

Напомним, ранее Вера Брежнева покрасовалась в торжественном розовом платье, дополнив его туфлями в тон. Певица заявила, что яркий наряд здорово поднял ей настроение.

Также певица Вера Брежнева вызвала фурор появлением на премьере фильма "Елки последние" в белоснежной пушистой шубе и изысканном белом платье по фигуре.

Кстати, Яна Соломко очаровала сеть талантом дочери.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Вера Брежневадетипевец
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