Жити тут і зараз: Лілія Ребрик поділилася яскравими паризькими спогадами

Телеведуча закликала не відкладати мрії на потім, адже ніколи не знаєш, як все буде
Лілія Ребрик іноді виїжджає на зйомки до студії ранкового шоу "Ранок з Україною", дотримуючи всіх правил безпеки. Інший же час телеведуча проводить з чоловіком і доньками в заміському будинку - разом з дітьми вона готує смакоту, доглядає за садом і городом і не забуває про спорт. 6 травня артистка піддалася ностальгії, адже в цей день рік тому чоловік Андрій Дикий виконав її мрію і вони гуляли по Парижу.
Лілія поділилася мрійливими і задумливими кадрами зі студії, на яких вона позувала в подовженому смарагдовому піджаку на тлі стіни з зображенням Ейфелевої вежі. Ведуча прикрила очі і поринула у спогади про щасливий час з коханим в цьому романтичному місті!
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Показала Ребрик і кадри з самої поїздки, на яких вони з чоловіком позують на тлі справжньої вежі, п'ють каву і їдять круасани, цілуються і виглядають дуже щасливими. Вона подякувала коханому за виконання її мрії побувати в Парижі і закликала всіх не відкладати свої мрії і жити справжнім моментом.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
"Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки.
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Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. Про що мрієте зараз ви?" - поділилася позитивна ведуча.
Користувачі мережі подякували Лілії за позитив і мотивацію і погодилися з її словами, а також захопилися яскравими фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраві фото з дня народження молодшої доньки Поліни на карантині.