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Легкою ходою: Лілія Ребрик в червоному брючному костюмі підкорила жіночністю

Lite » Мода 04.05.2020 - 12:57
Легкою ходою: Лілія Ребрик в червоному брючному костюмі підкорила жіночністю
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія ефектно повернулася до роботи

Лілія Ребрик новий тиждень розпочинає в робочому режимі. Українська телеведуча серйозно поставилася до режиму самоізоляції, переїхавши в заміський будинок з чоловіком і доньками. Однак зрідка Ребрик відвідує студії ранкового шоу "Ранок з Україною", де вона є ведучою. До речі, Лілія також заспокоїла шанувальників і показала на відео, що в офісі всі дотримуються заходів безпеки - працівникам видаються маски і рукавички, є дезінфектори. Навіть вимірюють температуру.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Лілія показала відео підготовки до прямого ефіру. Вже традиційно Ребрик провела фотосесію на відкритому повітрі, продемонструвавши свій новий стильний образ. Ребрик граціозно пройшлася по парапету, вбігла в офіс... Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Як завжди, окремої уваги заслуговує яскравий образ Лілії. Співачка приміряла червоний брючний костюм. Образ Лілії доповнює шовкова біла блуза, заправлена в штани. А також білі туфлі на шпильці. З аксесуарів Ребри вибрала білі сережки. Волосся теледіва випрямила. А макіяж, звичайно ж, зробила з акцентом на червоні губи.

Легкою ходою: Лілія Ребрик в червоному брючному костюмі підкорила жіночністю

Стильна Лілія Ребрик (фото: .instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія опублікувала великий пост, в якому розповіла, як карантин змінив її життя.

“З понеділком вас, друзі! Хай він буде теплим і безтурботним! Хоча задумайтесь: насправді це важливий день! В ефірі «Ранку з Україною» ми вже казали, чому це так. Адже саме сьогодні починається останній тиждень суворого карантину! Зрозуміло, це якщо ми будемо чемними і не буде сплеску захворювання. Але все ж попередньо з наступного понеділка (з 11 травня) ми маємо всі шанси почати повертатися до свого звичного життя! Цей період називатиметься адаптивний карантин, але частини обмежень ми все ж позбудемось.

Чи змінив мене карантин? Так! Найважче для мене було те, що призупинилися всі зйомки, репетиції, вистави. Але я надихалася ефірами на «Ранку з Україною»! Я людина активна і мені нелегко було настільки різко загальмувати ритм мого життя. Тому я не приховую і вам зізнаюся: час від часу мене «накриває», мені тривожно від невизначеності, від таких різких змін, мені буває сумно. Але я людина оптимістична і активна, тому знайшла куди подіти свою енергію, і на карантині - ми висадили город (ви це знаєте, обов'язково скоро покажу наші успіхи), у нас з‘явилися дерева! Вчорашній мій допис показав, що Ви так само багато корисного зробили завдяки карантину. Тож, зберігаємо спокій, набираємось терпіння і чекаємо на наступний понеділок”, - поділилася особистим досвідом Ребрик.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з донькою-іменинницею приготувала десерт з незвичного інгредієнту.

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