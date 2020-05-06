Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями

Лилия Ребрик иногда выезжает на съемки в студию утреннего шоу “Ранок з Україною”, соблюдая все правила безопасности. Остальное же время телеведущая проводит с мужем и дочерьми в загородном доме - вместе с детьми она готовит вкусняшки, ухаживает за садом и огородом и не забывает о спорте. 6 мая артистка поддалась ностальгии - ведь в этот день год назад супруг Андрей Дикий исполнил ее мечту и они гуляли по Парижу.

Лилия поделилась мечтательными и задумчивыми кадрами из студии, на которых она позировала в удлиненном изумрудном пиджаке на фоне стены с изображением Эйфелевой башни. Ведущая прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания о счастливом времени с любимым в этом романтическом городе!

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Показала Ребрик и кадры с самой поездки, на которых они с мужем позируют на фоне настоящей башни, пьют кофе и едят круассаны, целуются и выглядят очень счастливыми. Она поблагодарила любимого за исполнение ее мечты побывать в Париже и призвала всех не откладывать свои мечты и жить настоящим моментом.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки.

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Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. Про що мрієте зараз ви?" - поделилась позитивная ведущая.

Пользователи сети поблагодарили Лилию за позитив и мотивацию и согласились с ее словами, а также восхитились яркими фото.

Какие замечательные слова) Вы - невероятная!)

я також мрію поїхати до Парижу, і майже все склалося, але карантин завадив. Та я впевнена, що обовязково туди потраплю!!!)))

Любити себе ,це справді важливо.

Лилечка, это большое счастье, когда рядом есть человек, который как волшебник осуществляет мечты! Это очень-очень здорово!

Какие же вы хорошенькине

Хай збуваються всі наші мрії!!!!

Золоті слова, наша гордість!Мрії збуваються!

Лиля, как вы правы!!! Не нужно ничего откладывать на завтра, его может не быть...

Обожаю твою жизнерадостность и неиссякаемый позитив

Чиста правда

Лилечка, Вы великолепны! Спасибо за Ваши слова, высказывания, мысли! А отдельное спасибо за фото с семьёй!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала яркие фото с дня рождения младшей дочки Полины на карантине.