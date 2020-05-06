Жить здесь и сейчас: Лилия Ребрик поделилась яркими парижскими воспоминаниями

Телеведущая призвала не откладывать мечты на потом, ведь никогда не знаешь, как все будет
Лилия Ребрик иногда выезжает на съемки в студию утреннего шоу “Ранок з Україною”, соблюдая все правила безопасности. Остальное же время телеведущая проводит с мужем и дочерьми в загородном доме - вместе с детьми она готовит вкусняшки, ухаживает за садом и огородом и не забывает о спорте. 6 мая артистка поддалась ностальгии - ведь в этот день год назад супруг Андрей Дикий исполнил ее мечту и они гуляли по Парижу.
Лилия поделилась мечтательными и задумчивыми кадрами из студии, на которых она позировала в удлиненном изумрудном пиджаке на фоне стены с изображением Эйфелевой башни. Ведущая прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания о счастливом времени с любимым в этом романтическом городе!
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Показала Ребрик и кадры с самой поездки, на которых они с мужем позируют на фоне настоящей башни, пьют кофе и едят круассаны, целуются и выглядят очень счастливыми. Она поблагодарила любимого за исполнение ее мечты побывать в Париже и призвала всех не откладывать свои мечты и жить настоящим моментом.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
"Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові (@andrii_dykyi , чуєш це тобі) - що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо! Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки.
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Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами... Це вкрай важливо, особливо сьогодні - у Міжнародний день БЕЗ дієт. Тож - дівчата, гуляємо! МРІЄМО на повну. Як ми - стрункі і красиві - гуляємо по Парижу з круасаном та солодкою кавою, цілуючись під Ейфелевою вежею, якій сьогодні 131 рік. Про що мрієте зараз ви?" - поделилась позитивная ведущая.
Пользователи сети поблагодарили Лилию за позитив и мотивацию и согласились с ее словами, а также восхитились яркими фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала яркие фото с дня рождения младшей дочки Полины на карантине.