Після млинців: Лілія Ребрик вразила ідеальною розтяжкою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія похвалилася квітучими кущами бузку

Лілія Ребрик проводить час на домашній ізоляції в заміському будинку з чоловіком та доньками. При цьому час від часу українській телеведучій необхідно приїхати на студію — Лілія є ведучою ранкової програми "Ранок з Україною". І все ж у період карантину Ребрик більшу частину часу проводить в ізоляції з рідними. Щоб не занудьгувати і нагадувати про себе фоловерам, телеведуча часто виходить з ними на зв'язок на своїй instagram-сторінці. Ведуча тепер може більше часу присвячувати не лише самим близьким, але й готуванню, дому, спорту і т. д. Днями теледіва похвалилася запашними оновленнями свого двору.

Раніше Лілія зазначала, що через брак часу у неї ніяк не доходили руки до улюбленого заняття. З'ясувалося, що телеведуча завжди хотіла облагородити територію навколо заміського будинку — посадити дерева, розбити город. На карантині часу на це вдосталь. Буквально пару тижнів тому телеведуча показувала саджанці кущів бузку. А тепер показала їх нове життя у себе у дворі.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик опублікувала атмосферне відео. Ведуча провела міні-екскурсію по території свого будинку і показала, що нещодавно висаджені кущі бузку, а також магнолія почали цвісти. За словами ведучої, вона завжди мріяла, щоб її гостей дому зустрічав аромат і колір бузку.

Також на заміській території Ребрик з'явився великий батут для дочок. На відео сама молодшенька Поліна якраз грає на батуті. До речі, 30 квітня дівчинці виповниться 2 роки. А от 7-річна Діана вирішила зачитати вірш у квітучої вишні, що щаслива мама також поспішила зафіксувати на камеру. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі "Glam Wish".

У розділі сторіз Ребрик також показала "гнучке" фото. Ведуча зазначила, що знову приготувала собі і дітям улюблені оладки. А це значить, що потрібно позбавлятися від зайвий калорій.

На допомогу до 38-річної Ребрик прийшли навички з минулого. Лілія — майстер спорту з художньої гімнастики. Біля берези теледіва похвалилася ідеальної розтяжкою.

“Після млинців — покарання. 5 хвилин", — з гумором уточнила Ребрик.

Струнка Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Донька Ребрик — Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала повітряним чином в "сукня-лілії".